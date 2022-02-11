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Круглые пирожки кныши на один укус – рецепт с картофельной начинкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 февраля, 10:33
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На один укус, потому что правильно их формировать именно такого размера. Но это необязательно. В Украине их научились печь благодаря евреям-ашкеназам
Кныши с картофельной начинкой
Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

Пирожки бывают абсолютно разной формы. Мы рассказывали о пирожках-трубочках с капустой, которые готовят в Молдове, а круглые кныши умеют печь не только у нас, но и в Литве, и в восточной Польше.

Рецепт был заимствован у евреев-ашкеназов. Они делали для кнышей начинку из гречневой каши с обжаренными луком и шкварками.

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Сегодня самая распространенная начинка – это картофель с обжаренным луком. Ее можно поместить или внутрь пирожков, или в приподнятые края теста, чтобы начинку было видно.

Тесто у пирожков тонкое, легкое и слоистое. Так что можно попробовать их и со сладкими начинками – творогом и ягодами. Получится вкусно все равно.

Рецепт кнышей со страницы recepti_olgi.

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Кныши с картофельной начинкой

Кныши с картофельной начинкой
Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/recepti_olgi/

Ингредиенты для теста:

  • вода – 125 мл;
  • мука – 400 г;
  • яйца – 2 шт. +1 желток для смазывания;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • масло растительное – 125 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч л.;
  • уксус столовый – 1 ч л.;

Начинка:

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  • картофель – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп свежий, масло сливочное, соль, перец.

Как испечь комовики – пирожки с фасолью – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать теплую воду с растительным маслом и уксусом. Отдельно взбить яйца с солью. Влить яйца в воду с маслом.
  2. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Картофель очистить, отварить и пюрировать, добавить мелко нарезанный обжаренный лук и мелко нарезанный укроп, перемешать.
  4. Тесто раскатать в тонкий пласт. На 1/3 части теста выложить ровным слоем начинку. Скатать рулетом.
  5. Нарезать на "шайбочки" шириной 2-3 см. Края завернуть, защипнуть.
  6. Выложить швом вниз, как бочонок, на предварительно застеленный пергаментом противень.
  7. Смазать желтком. Выпекать 30 минут при 180 градусах.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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