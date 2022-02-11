Круглі пиріжки книші на один укус – рецепт з картопляною начинкою

На один укус, бо правильно їх формуватиме саме такого розміру. Але це необов'язково. В Україні їх навчилися пекти завдяки євреям-ашкеназам

Книші з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

Пиріжки бувають абсолютно різної форми. Ми розповідали про пиріжки-трубочки з капустою, які готують у Молдові, а круглі книші вміють пекти не тільки у нас, а й у Литві, і у східній Польщі.

Рецепт був запозичений у євреїв-ашкеназів. Вони робили для книшів начинку з гречаної каші з обсмаженою цибулею та шкварками.

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Сьогодні найпоширеніша начинка – це картопля з обсмаженою цибулею. Її можна або помістити всередину, або виклати між піднятими краями тіста так, щоб начинку було видно.

Тісто у пиріжків тонке, легке. Тож можна спробувати їх із солодкими начинками – сиром та ягодами. Вийде смачно все одно.

Рецепт книшів зі сторінки recepti_olgi.

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Книші з картопляною начинкою

Книші з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/recepti_olgi/

Інгредієнти для тіста:

вода – 125 мл;

борошно – 400 г;

яйця – 2 шт. +1 жовток для змащування;

сіль – 1/2 ч. л.;

олія – 125 мл;

розпушувач – 1 ч. л.;

оцет столовий – 1 ч. л.;

Начинка:

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картопля – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

кріп свіжий, масло вершкове, сіль, перець.

Як спекти комовики – пиріжки з квасолею – дізнаєтесь тут.



Як приготувати: