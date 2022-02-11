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Круглі пиріжки книші на один укус – рецепт з картопляною начинкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 10:33
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На один укус, бо правильно їх формуватиме саме такого розміру. Але це необов'язково. В Україні їх навчилися пекти завдяки євреям-ашкеназам
Книші з картопляною начинкою
Книші з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

Пиріжки бувають абсолютно різної форми. Ми розповідали про пиріжки-трубочки з капустою, які готують у Молдові, а круглі книші вміють пекти не тільки у нас, а й у Литві, і у східній Польщі.

Рецепт був запозичений у євреїв-ашкеназів. Вони робили для книшів начинку з гречаної каші з обсмаженою цибулею та шкварками.

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Сьогодні найпоширеніша начинка – це картопля з обсмаженою цибулею. Її можна або помістити всередину, або виклати між піднятими краями тіста так, щоб начинку було видно.

Тісто у пиріжків тонке, легке. Тож можна спробувати їх із солодкими начинками – сиром та ягодами. Вийде смачно все одно.

Рецепт книшів зі сторінки recepti_olgi.

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Книші з картопляною начинкою

Книші з картопляною начинкою
Книші з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/recepti_olgi/

Інгредієнти для тіста:

  • вода – 125 мл;
  • борошно – 400 г;
  • яйця – 2 шт. +1 жовток для змащування;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • олія – 125 мл;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • оцет столовий – 1 ч. л.;

Начинка:

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  • картопля – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • кріп свіжий, масло вершкове, сіль, перець.

Як спекти комовики – пиріжки з квасолею – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Змішати теплу воду з олією та оцтом. Окремо збити яйця із сіллю. Влити яйця у воду з олією.
  2. Всипати просіяне борошно з розпушувачем. Замісити м'яке еластичне тісто.
  3. Картоплю очистити, відварити і подрібнити в пюре, додати дрібно нарізану обсмажену цибулю і дрібно нарізаний кріп, перемішати.
  4. Тісто розкачати в тонкий шар. На 1/3 частині тіста викласти начинку рівним шаром. Скачати рулетом.
  5. Нарізати на "шайби" завширшки 2-3 см. Краї загорнути, защипнути.
  6. Викласти швом вниз, на застелене пергаментом деко.
  7. Змастити жовтком. Випікати 30 хвилин за 180 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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