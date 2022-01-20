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Білоруські комовики – рецепт картопляних пиріжків з квасолею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 січня, 08:16
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За бажанням до квасолі можна додати трохи маринованих грибів. Зрозуміло, що тісто замішується на вареній картоплі. Комовики можна або смажити, або запікати
Білоруські картопляні пиріжки комовики
Білоруські картопляні пиріжки комовики / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

З картоплею виходять ситні кекси, тим паче якщо додати туди шинку та сир. З неї можна спробувати приготувати цікаві білоруські комовики.

Ну де, як не в цій країні, вміють так спритно та смачно поводитися з картоплею?

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Це традиційна страва, в начинку йдуть відварена квасоля та цибуля. Зустрічаються рецепти, де до квасолі додаються мариновані гриби.

Звісно, краще відварити боби самостійно. Якщо є консервована квасоля, її потрібно добре промити.

На сайті Zernograd.com радять брати крохмалисту картоплю, тоді тісто буде ніжним.

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Щоби була гарна скоринка, перед запіканням змастіть пиріжки жовтком. Подавати комовики потрібно зі сметаною та зеленню.

Комовики – простий рецепт

Комовики – простий рецепт
Комовики – простий рецепт / Фото: zernograd.com

Інгредієнти для тіста:

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  • 400 г картопля;
  • 2 ст. л. борошно;
  • 1 шт. яйце;
  • сіль, перець – за смаком.

Для начинки:

  • 250 г квасоля;
  • 1 шт. цибуля;
  • 50 г сало;
  • сіль, перець – за смаком;
  • вершкове масло.

А тут знайдете рецепт німецьких картопляних кльоцок, смачного гарніру до м'яса.

Як приготувати:

  1. Вимиту картоплю відварити у кожушках до готовності. Почистити та натерти. Додати борошно, сіль, перець, яйце. Перемішати.
  2. Для начинки дрібно нарізати сало. Розігріти на сковороді впродовж хвилини. Додати дрібно нарізану цибулю, обсмажити до прозорості. Додати відварену квасолю без рідини. Довести до смаку сіллю та перцем.
  3. Сформувати комовики та обваляти у борошні. Деко застелити папером, змастити олією і викласти комовики.
  4. Випікати за 200 градусів 15 хвилин, готові комовики змастити вершковим маслом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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