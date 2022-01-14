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І до школи, і на роботу – рецепт картопляних кексів із шинкою та сиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 січня, 07:20
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Картопля для них попередньо відварюється та розминається. Замість шинки можуть бути сосиски або м'ясо курки. Якщо додати до тіста зелень, то кекси стануть набагато симпатичнішими
Овочеві кекси
Овочеві кекси / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/

Якщо ми вже беремося за кекси, то частіше вони бувають десертними, наприклад, сирними із шоколадом.

А от коли до них додаються м'ясо та сир, то ця невеличка випічка може стати повноцінним обідом на роботі та смачним перекушуванням у школі.

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Тут не потрібно борошно, хіба що трохи розпушувача, який допоможе картоплі перетворитися на пишні кекси.

Рецепт зі сторінки фудблогерки cook_mom_cook.

Картопляні кекси із шинкою та сиром

Картопляні кекси з шинкою та сиром
Картопляні кекси з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/cook_mom_cook/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 500 г
  • Шинка, сир – по 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Розпушувач, сіль – по 1 ч. л.

А на вихідних можна спекти кекс з яблучним просоченням. Він дуже ароматний та довго зберігається. ⠀

Як приготувати:

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  1. Картоплю відварити та розім'яти. Додати нарізану шинку, дрібно натертий сир, яйця, борошно, сметану, розпушувач та сіль.
  2. Форму для кексів або формочки змастити олією і викласти тісто.
  3. Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин.

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Ірина Маслова
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