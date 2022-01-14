И в школу, и на работу – рецепт картофельных кексов с ветчиной и сыром

Если мы уж и беремся за кексы, то в основном они бывают десертными, например, творожными с шоколадом.
А вот когда к ним добавляются сыр и мясо, то эта, небольших размеров выпечка, может стать полноценным обедом на работе и вкусным перекусом в школе.
Здесь не нужна мука, разве что немного разрыхлителя, который поможет картофелю превратиться в пышные кексы.
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Рецепт со страницы фудблогера cook_mom_cook.
Картофельные кексы с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Ветчина, сыр – по 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Разрыхлитель, соль – по 1 ч. л.
А на выходных можно испечь кекс с яблочной пропиткой. Он очень ароматный и долго хранится. ⠀
Как приготовить:
- Картофель отварить и размять. Добавить нарезанную ветчину, мелко натертый сыр, яйца, муку, сметану, разрыхлитель и соль.
- Форму для кексов или формочки смазать растительным маслом и выложить тесто.
- Выпекать при 180 градусах около 40 минут.