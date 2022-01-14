И в школу, и на работу – рецепт картофельных кексов с ветчиной и сыром

Картофель для них предварительно отваривается и разминается. Вместо ветчины могут быть сосиски или мясо курицы. Если добавите к тесту зелень, то кексы станут гораздо симпатичней

Овощные кексы / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/

Если мы уж и беремся за кексы, то в основном они бывают десертными, например, творожными с шоколадом.

А вот когда к ним добавляются сыр и мясо, то эта, небольших размеров выпечка, может стать полноценным обедом на работе и вкусным перекусом в школе.

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Здесь не нужна мука, разве что немного разрыхлителя, который поможет картофелю превратиться в пышные кексы.

Рецепт со страницы фудблогера cook_mom_cook.

Картофельные кексы с ветчиной и сыром

Картофельные кексы с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/cook_mom_cook/

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Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Ветчина, сыр – по 150 г

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Разрыхлитель, соль – по 1 ч. л.

А на выходных можно испечь кекс с яблочной пропиткой. Он очень ароматный и долго хранится. ⠀

Как приготовить:

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