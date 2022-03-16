Без вистоювання, тривалого вимішування та яєць – швидкий рецепт пиріжків з капустою

Навіть таку порівняно непросту випічку, як пиріжки, можна приготувати швидко. Про пиріжки виручайки з ковбасою або яйцями з цибулею ми писали.
Для цих з капустою потрібно лише 20 хвилин часу для відпочинку. За цей час начинка з капусти та грибів буде готова.
Швидкі пиріжки з капустою / Фото: instagram.com/katyyhealth
Яйця для тіста не потрібні, воно замішується на кефірі.
Рецепт зі сторінки katyyhealth.
Швидкі пиріжки з капустою
Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;⠀
- кефір кімнатної температури – 380 мл;⠀
- сода, сіль – по 1 ч. л. ⠀
Начинка:
- капуста – 1/2 шт.
- печериці – 8 шт.
- сіль, перець – за смаком;
- томатна паста – 1 ч. л.;
- цибуля – 3 шт.
Як спекти круглі пиріжки книші з картопляною начинкою – читайте тут.
Як приготувати:
- З'єднати кефір з содою і залишити на 3 хвилини. Змішати сухі інгредієнти для тіста й додати кефір. ⠀
- Замісити тісто, воно має не липнути до рук. Дати відпочити 20 хвилин під плівкою.
- Для начинки цибулю обсмажити до золотавого кольору, додати печериці, сіль, перець, томатну пасту й тушкувати 15 хвилин. Додати капусту та готувати 30 хвилин. ⠀
- Сформувати пиріжки, викласти на застелене деко. Випікати за 180 градусів 20-30 хвилин.