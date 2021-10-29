Безалкогольные напитки на Хэллоуин – как приготовить тыквенный сок в стиле Гарри Поттера

Безалкогольные напитки на Хэллоуин должны отличаться особым антуражем, праздник того требует. Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера по достоинству оценят и дети, и взрослые.
Чтобы приготовить его, лучше, если будет тыквенное пюре. Его, как и сок, нужно прокипятить с другими ингредиентами. Это, чтобы специи максимально раскрылись.
Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера / Фото: www.asaucykitchen.com
Для сока от Аsaucykitchen.com нужен набор специй для тыквенного пирога, его можно приготовить, смешав корицу, имбирь, мускатный орех, подробности будут ниже.
Напиток отлично хранится. Разлейте его по емкостям и отправьте в холодильник.
Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера
Ингредиенты:
- 450 мл тыквенного сока или пюре;
- 240 мл воды;
- 60 мл абрикосового сока;
- 720 мл яблочного сока;
- по 1 ч. л. ванильного экстракта, сока лимона;
- 2 ч. л. специй для тыквенного пирога;
- 75 г сахара.
Для набора специй к тыквенному пирогу:
- 1 ч. л. корицы;
- 1/2 ч. л. имбиря;
- по 1/4 ч. л. душистого перца, мускатного ореха.
Как приготовить:
- Для набора специй к тыквенному пирогу смешайте все ингредиенты.
- В большую кастрюлю вылейте соки (и пюре, если используете) и доведите до слабого кипения. Всыпьте специи и готовьте 10 минут.
- Добавьте ваниль, сахар и сок лимона, перемешайте. Готовьте 5-7 минут.
- Охладите и подавайте.