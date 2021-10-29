Безалкогольные напитки на Хэллоуин – как приготовить тыквенный сок в стиле Гарри Поттера

Безалкогольные напитки на Хэллоуин должны отличаться особым антуражем, праздник того требует. Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера по достоинству оценят и дети, и взрослые.

Чтобы приготовить его, лучше, если будет тыквенное пюре. Его, как и сок, нужно прокипятить с другими ингредиентами. Это, чтобы специи максимально раскрылись.

Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера / Фото: www.asaucykitchen.com

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Для сока от Аsaucykitchen.com нужен набор специй для тыквенного пирога, его можно приготовить, смешав корицу, имбирь, мускатный орех, подробности будут ниже.

Напиток отлично хранится. Разлейте его по емкостям и отправьте в холодильник.

Тыквенный сок в стиле Гарри Поттера

Ингредиенты:

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450 мл тыквенного сока или пюре;

240 мл воды;

60 мл абрикосового сока;

720 мл яблочного сока;

по 1 ч. л. ванильного экстракта, сока лимона;

2 ч. л. специй для тыквенного пирога;

75 г сахара.

Для набора специй к тыквенному пирогу:

1 ч. л. корицы;

1/2 ч. л. имбиря;

по 1/4 ч. л. душистого перца, мускатного ореха.

Как приготовить:

Для набора специй к тыквенному пирогу смешайте все ингредиенты. В большую кастрюлю вылейте соки (и пюре, если используете) и доведите до слабого кипения. Всыпьте специи и готовьте 10 минут. Добавьте ваниль, сахар и сок лимона, перемешайте. Готовьте 5-7 минут. Охладите и подавайте.