Безалкогольні напої на Геловін – як приготувати гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера

Безалкогольні напої на Геловін мають відрізнятися особливим антуражем, свято того вимагає. Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера гідно оцінять і діти, і дорослі.

Щоби приготувати його краще, якщо буде гарбузове пюре. Його, як і сік, треба прокип'ятити з іншими інгредієнтами. Це, щоб спеції максимально розкрилися.

Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера / Фото: www.asaucykitchen.com

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Для соку від Аsaucykitchen.com знадобиться набір спецій для гарбузового пирога, його можна приготувати, змішавши корицю, імбир, мускатний горіх, подробиці будуть нижче.

Напій добре зберігається. Розлийте його по ємностях та відправте в холодильник.

Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера

Інгредієнти:

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450 мл гарбузового соку або пюре;

240 мл води;

60 мл абрикосового соку;

720 мл яблучного соку;

по 1 ч. л. ванільного екстракту, соку лимона;

2 ч. л. спецій для гарбузового пирога;

75 г цукру.

Для набору спецій до гарбузового пирога:

1 ч. л. кориці;

1/2 ч. л. імбиру;

по 1/4 ч. л. духмяного перцю, мускатного горіха.

Як приготувати: