Напій для дітей на Геловін – рецепт пуншу з апельсинового та морквяного соку

Пропорції пуншу умовні. Просто беріть більше соку, який люблять діти. Прикрасити цей яскравий напій можна желейними цукерками у вигляді черв'яків та збитими вершками

Дитячі напої на Геловін / Фото: insanelygoodrecipes.com

Солодощами – навіть повітряними безе-привидами – дітей не задовольнити. Їм також будуть потрібні й тематичні напої на Геловін. Зрозуміло, що в них має переважати колір гарбуза, тому апельсиновий, морквяний соки можна брати сміливо.

На кулінарному сайті Sugarandcharm.com є цікавий варіянт дитячого пуншу. В оригінальному рецепті – безалкогольний імбирний ель. Це дещо специфічна річ, навряд чи наші діти її оцінять.

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Тому пропонуємо замінити його лимонним соком. Щоправда, у співвідношенні з іншими інгредієнтами його має бути набагато менше.

Дитячий пунш

Дитячий пунш / Фото: sugarandcharm.com

Інгредієнти:

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Апельсиновий сік, морквяний сік – по 1 л

Сік лимона – 25-30 мл або за смаком

Як приготувати: