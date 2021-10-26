Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Напій для дітей на Геловін – рецепт пуншу з апельсинового та морквяного соку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 жовтня, 14:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пропорції пуншу умовні. Просто беріть більше соку, який люблять діти. Прикрасити цей яскравий напій можна желейними цукерками у вигляді черв'яків та збитими вершками
Дитячі напої на Геловін
Дитячі напої на Геловін / Фото: insanelygoodrecipes.com

Солодощами – навіть повітряними безе-привидами – дітей не задовольнити. Їм також будуть потрібні й тематичні напої на Геловін. Зрозуміло, що в них має переважати колір гарбуза, тому апельсиновий, морквяний соки можна брати сміливо.

На кулінарному сайті Sugarandcharm.com є цікавий варіянт дитячого пуншу. В оригінальному рецепті – безалкогольний імбирний ель. Це дещо специфічна річ, навряд чи наші діти її оцінять.

Реклама

Тому пропонуємо замінити його лимонним соком. Щоправда, у співвідношенні з іншими інгредієнтами його має бути набагато менше.

Дитячий пунш

Дитячий пунш
Дитячий пунш / Фото: sugarandcharm.com

Інгредієнти:

Реклама
  • Апельсиновий сік, морквяний сік – по 1 л
  • Сік лимона – 25-30 мл або за смаком

Як приготувати:

  1. З'єднати у великій графині апельсиновий та морквяний сік.
  2. Додати лимонний і перемішати.
  3. Потім додати желейні цукерки та подавати.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти