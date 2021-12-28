Бисквитный рулет – из простой выпечки детства получится красивый новогодний десерт

Несколько десятков лет тому назад бисквитные рулеты с повидлом были хитом продаж в советских магазинах. Конкуренцию этой простой выпечки мог составить кекс "Столичный" с изюмом.
Рулет с повидлом научились печь в домашних условиях, использовали варенье. В этом рецепте тоже есть джем. Но новогодний бисквитный рулет усилен нежным сливочно-творожным кремом.
Бисквитный рулет с творожным кремом / Фото: instagram.com/voitofrukt/
Украсить его можно по своему вкусу, автор этого рецепта voitofrukt советует следить за рулетом во время выпекания. Он должен быть слегка золотистым, иначе будет ломаться по время формирования.
Лучше несколько часов подержать рулет в холодильнике перед тем, как ним угощаться.
Бисквитный рулет с творожным кремом
Ингредиенты для теста:
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Сахар – 130 г
- Мука – 140 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 10 г
Для крема:
- Сыр творожный сливочный – 200 г
- Сливки 33% – 150 г
- Сахарная пудра – 70 г
- Джем – 180-200 г
Как приготовить:
- Тщательно взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром в пышную светлую массу.
- Просеять муку с разрыхлителем и слегка взбить до получения однородной консистенции.
- Противень застелить пергаментом. Вылить тесто и аккуратно разровнять лопаткой.
- Выпекать 12-14 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- На стол положить полотенце, а сверху – пергамент. Перевернуть бисквит на пергамент нижней стороной вверх. Снять пергамент, на котором он выпекался, и снова перевернуть.
- При помощи полотенца свернуть, не снимая пергамент. Оставить на несколько минут.
- Для крема взбить сливки, сыр и сахарную пудру.
- Развернуть рулет, снять пергамент. Если снимется верхний тонкий слой, это хорошо, так рулет лучше пропитается. Намазать его тонким слоем джема.
- Затем аккуратно нанести крем тонким слоем, оставив 2-3 ложки для украшения.
- Украсить по вкусу.