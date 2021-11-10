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Кекс "Столичный" с изюмом – рецепт выпечки, которую многие помнят из детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 ноября, 10:20
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Для кекса нужно много изюма, он предварительно замачивается в горячей воде. Часто, когда изюм разбухнет, в него добавляли немного коньяка. Сам кекс печется не менее часа
Кекс "Столичный" - рецепт
Кекс "Столичный" - рецепт / Фото: instagram.com/zaryanka78_kitchen/

Достаточно плотная корочка, которая обильно посыпается сахарной пудрой, а внутри – сочный мякиш с большим количеством изюма.

Кекс "Столичный" хоть и не был дефицитом, его можно было легко купить в магазине, но для многих его появление на столе было настоящим праздником.

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Его нечасто готовили собственноручно, как, например, "Орешки" со сгущенкой. Но понятно, что домашний "Столичный" был вкуснее.

Автор рецепта zaryanka78_kitchen предлагает сделать характерные надрезы на кексе перед тем, как он отправится выпекаться.

Кекс "Столичный" – рецепт

Ингредиенты:

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  • по 75 г сливочного масла, сахара;
  • 3 яйца;
  • 240 г муки;
  • 180 г изюма;
  • щепотка соли;
  • ваниль или ванильный сахар;
  • 1/2 ч. л разрыхлителя.

Как приготовить:

  1. Размягченное масло взбить с сахаром, добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.
  2. Добавить ваниль, предварительно замоченный и высушенный изюм, перемешать.
  3. Всыпать муку с солью и разрыхлителем, вымесить тесто, выложить в смазанную сливочным маслом форму и сделать сверху продольный неглубокий разрез.
  4. Выпекать при температуре 160 градусов больше часа до румяности. Готовность проверяйте зубочисткой.
  5. Готовый кекс немного остудить и щедро посыпать сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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