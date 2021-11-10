Кекс "Столичный" с изюмом – рецепт выпечки, которую многие помнят из детства

Достаточно плотная корочка, которая обильно посыпается сахарной пудрой, а внутри – сочный мякиш с большим количеством изюма.
Кекс "Столичный" хоть и не был дефицитом, его можно было легко купить в магазине, но для многих его появление на столе было настоящим праздником.
Его нечасто готовили собственноручно, как, например, "Орешки" со сгущенкой. Но понятно, что домашний "Столичный" был вкуснее.
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Автор рецепта zaryanka78_kitchen предлагает сделать характерные надрезы на кексе перед тем, как он отправится выпекаться.
Кекс "Столичный" – рецепт
Ингредиенты:
- по 75 г сливочного масла, сахара;
- 3 яйца;
- 240 г муки;
- 180 г изюма;
- щепотка соли;
- ваниль или ванильный сахар;
- 1/2 ч. л разрыхлителя.
Как приготовить:
- Размягченное масло взбить с сахаром, добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.
- Добавить ваниль, предварительно замоченный и высушенный изюм, перемешать.
- Всыпать муку с солью и разрыхлителем, вымесить тесто, выложить в смазанную сливочным маслом форму и сделать сверху продольный неглубокий разрез.
- Выпекать при температуре 160 градусов больше часа до румяности. Готовность проверяйте зубочисткой.
- Готовый кекс немного остудить и щедро посыпать сахарной пудрой.
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