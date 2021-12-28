Бісквітний рулет – з простої випічки дитинства вийде красивий новорічний десерт

Кілька десятків років тому бісквітні рулети з повидлом були хітом продажів у радянських магазинах. Конкуренцію цій простій випічці міг скласти кекс "Столичний" з родзинками.

Рулет з повидлом навчилися пекти в домашніх умовах, використовували варення. У цьому рецепті також є джем. Але новорічний бісквітний рулет посилений ніжним вершково-сирним кремом.

Бісквітний рулет із сирним кремом / Фото: instagram.com/voitofrukt/

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Прикрасити його можна на свій смак, авторка цього рецепта voitofrukt радить стежити за рулетом під час випікання. Він має бути трохи золотавим, інакше ламатиметься під час формування.

Краще кілька годин потримати рулет у холодильнику перед тим, як ним пригощатися.

Бісквітний рулет із сирним кремом

Інгредієнти для тіста:

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Яйце куряче – 4 шт.

Цукор – 130 г

Борошно – 140 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 10 г

Для крему:

Сир вершковий – 200 г

Вершки 33% – 150 г

Цукрова пудра – 70 г

Джем – 180-200 г

Як приготувати: