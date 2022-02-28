Блины на воде – вместо молока нужно немного майонеза

Судя по составу ингредиентов, блины по вкусу получатся нейтральными. Еще можно сделать десертные, для них нужна корица, украшаются глазурью из сахарной пудры.
Блины обжариваются на хорошо разогретой сковороде. Рецепт со страницы zhitenevanatalia.
Блины на воде / Фото: Depositphotos
Блины на воде
Блины на воде / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- майонез – 4 ст. л.;
- теплая вода – 4 стакана;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 4 ст. л.;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- мука – 2 стакана;
- щепотка соли.
Если есть какао, попробуйте приготовить полосатые блины. Здесь найдете рецепт и видео их приготовления.
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты. Разбить вилкой комочки.
- Жарить на растительном масле до готовности.