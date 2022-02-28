Блины на воде – вместо молока нужно немного майонеза

Судя по составу ингредиентов, блины по вкусу получатся нейтральными. Еще можно сделать десертные, для них нужна корица, украшаются глазурью из сахарной пудры.

Блины обжариваются на хорошо разогретой сковороде. Рецепт со страницы zhitenevanatalia.

Блины на воде / Фото: Depositphotos

Реклама

Блины на воде

Блины на воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

майонез – 4 ст. л.;

теплая вода – 4 стакана;

яйца – 2 шт.;

сахар – 4 ст. л.;

растительное масло – 4 ст. л.;

мука – 2 стакана;

щепотка соли.

Если есть какао, попробуйте приготовить полосатые блины. Здесь найдете рецепт и видео их приготовления.

Реклама

Как приготовить: