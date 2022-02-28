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Блины на воде – вместо молока нужно немного майонеза

Ирина Маслова
28 февраля, 06:43
Понятно, что майонез чувствоваться не будет. Его нейтрализует сахар. Рецепт рассчитан на два стакана муки

Судя по составу ингредиентов, блины по вкусу получатся нейтральными. Еще можно сделать десертные, для них нужна корица, украшаются глазурью из сахарной пудры.

Блины обжариваются на хорошо разогретой сковороде. Рецепт со страницы zhitenevanatalia.

Блины на воде / Фото: Depositphotos

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Блины на воде

Блины на воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • майонез – 4 ст. л.;
  • теплая вода – 4 стакана;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • растительное масло – 4 ст. л.;
  • мука – 2 стакана;
  • щепотка соли.

Если есть какао, попробуйте приготовить полосатые блины. Здесь найдете рецепт и видео их приготовления.

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Как приготовить:

  1. Соединить все ингредиенты. Разбить вилкой комочки.
  2. Жарить на растительном масле до готовности.