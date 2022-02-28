Млинці на воді – замість молока потрібно трохи майонезу

Судячи зі складу інгредієнтів, млинці на смак будуть нейтральними. Ще можна зробити десертні, для них потрібна кориця, прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри.
Млинці обсмажуються на добре розігрітій сковороді. Рецепт зі сторінки zhitenevanatalia.
Млинці на воді / Фото: Depositphotos
Млинці на воді
Млинці на воді / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- майонез – 4 ст. л.;
- тепла вода – 4 склянки;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 4 ст. л.;
- олія – 4 ст. л.;
- борошно – 2 склянки;
- дрібка солі.
Якщо є какао, спробуйте приготувати смугасті млинці. Тут знайдете рецепт та відео їхнього приготування.
Як приготувати:
- Поєднати всі інгредієнти. Розбити виделкою грудочки.
- Смажити на олії до готовності.