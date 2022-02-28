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Млинці на воді – замість молока потрібно трохи майонезу

Ірина Маслова
28 лютого, 06:43
Зрозуміло, що майонез не відчуватиметься. Його нейтралізує цукор. Рецепт розрахований на дві склянки борошна

Судячи зі складу інгредієнтів, млинці на смак будуть нейтральними. Ще можна зробити десертні, для них потрібна кориця, прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри.

Млинці обсмажуються на добре розігрітій сковороді. Рецепт зі сторінки zhitenevanatalia.

Млинці на воді / Фото: Depositphotos

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Млинці на воді

Млинці на воді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • майонез – 4 ст. л.;
  • тепла вода – 4 склянки;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • олія – 4 ст. л.;
  • борошно – 2 склянки;
  • дрібка солі.

Якщо є какао, спробуйте приготувати смугасті млинці. Тут знайдете рецепт та відео їхнього приготування.

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Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти. Розбити виделкою грудочки.
  2. Смажити на олії до готовності.