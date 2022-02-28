Млинці на воді – замість молока потрібно трохи майонезу

Судячи зі складу інгредієнтів, млинці на смак будуть нейтральними. Ще можна зробити десертні, для них потрібна кориця, прикрашаються глазур'ю з цукрової пудри.

Млинці обсмажуються на добре розігрітій сковороді. Рецепт зі сторінки zhitenevanatalia.

Млинці на воді / Фото: Depositphotos

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Млинці на воді

Млинці на воді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

майонез – 4 ст. л.;

тепла вода – 4 склянки;

яйця – 2 шт.;

цукор – 4 ст. л.;

олія – 4 ст. л.;

борошно – 2 склянки;

дрібка солі.

Якщо є какао, спробуйте приготувати смугасті млинці. Тут знайдете рецепт та відео їхнього приготування.

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Як приготувати: