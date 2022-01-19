Блины с корицей и глазурью – они заставят вкусовые рецепторы проснуться (видео)

Есть просто вкусные блины на завтрак, а есть еще и невероятно красивые. Так бывает, когда в одну часть теста добавить, например, какао, и выливать ее красивым узором во время жарки.

Ну а если считаете себя ценителем всего, где присутствует корица, то этот рецепт обязателен к реализации.

Блины с корицей и глазурью / Фото: www.mashed.com

Реклама

В рецепте есть коричневый сахар. Если такого нет, замените его обычным. На сайте Мashed.com предлагают подавать блины еще и с кленовым сиропом. Его можно заменить медом по вкусу.

Блины с корицей и глазурью

Для блинов:

1 стакан муки;

1 ½ ч. л. разрыхлителя;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. молотой корицы;

2 яйца;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

100 мл + 1 ст. л. молока;

3 ст. л. коричневого сахара;

по 1 ст. л. кленового сиропа (можно без);

растительное масло.

Для глазури:

Реклама

3 ст. л. сахарной пудры;

1 ½ ч. л. воды.

Еще на завтрак стоит приготовить блинные корзинки с яблоками.

Как приготовить:

В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и ½ чайной ложки молотой корицы. Добавьте два яйца и одну столовую ложку растопленного сливочного масла в смесь муки и смешайте. Затем медленно влейте молоко, пока не получится однородное тесто. В отдельную миску добавьте одну столовую ложку растопленного сливочного масла, ½ чайной ложки корицы, коричневый сахар и кленовый сироп, перемешайте. Затем добавьте четыре столовые ложки приготовленного теста для блинов и перемешайте. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Выложите две столовые ложки теста для блинов на сковороду, а затем, используя бутылку или кондитерский мешок, выдавите смесь с корицей на тесто. Когда на поверхности начнут образовываться пузыри, переверните и жарьте до золотистого цвета. Так пожарьте все блины. Для глазури смешайте сахарную пудру с водой, полейте блинчики.

В видео можно посмотреть весь процесс приготовления блинов подробнее.