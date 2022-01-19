Блины с корицей и глазурью – они заставят вкусовые рецепторы проснуться (видео)

Есть просто вкусные блины на завтрак, а есть еще и невероятно красивые. Так бывает, когда в одну часть теста добавить, например, какао, и выливать ее красивым узором во время жарки.
Ну а если считаете себя ценителем всего, где присутствует корица, то этот рецепт обязателен к реализации.
Блины с корицей и глазурью / Фото: www.mashed.com
В рецепте есть коричневый сахар. Если такого нет, замените его обычным. На сайте Мashed.com предлагают подавать блины еще и с кленовым сиропом. Его можно заменить медом по вкусу.
Блины с корицей и глазурью
Для блинов:
- 1 стакан муки;
- 1 ½ ч. л. разрыхлителя;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 100 мл + 1 ст. л. молока;
- 3 ст. л. коричневого сахара;
- по 1 ст. л. кленового сиропа (можно без);
- растительное масло.
Для глазури:
- 3 ст. л. сахарной пудры;
- 1 ½ ч. л. воды.
Еще на завтрак стоит приготовить блинные корзинки с яблоками.
Как приготовить:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и ½ чайной ложки молотой корицы.
- Добавьте два яйца и одну столовую ложку растопленного сливочного масла в смесь муки и смешайте. Затем медленно влейте молоко, пока не получится однородное тесто.
- В отдельную миску добавьте одну столовую ложку растопленного сливочного масла, ½ чайной ложки корицы, коричневый сахар и кленовый сироп, перемешайте.
- Затем добавьте четыре столовые ложки приготовленного теста для блинов и перемешайте.
- Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Выложите две столовые ложки теста для блинов на сковороду, а затем, используя бутылку или кондитерский мешок, выдавите смесь с корицей на тесто.
- Когда на поверхности начнут образовываться пузыри, переверните и жарьте до золотистого цвета. Так пожарьте все блины.
- Для глазури смешайте сахарную пудру с водой, полейте блинчики.
В видео можно посмотреть весь процесс приготовления блинов подробнее.