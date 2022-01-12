Бограч в домашних условиях – как легко приготовить венгерский суп

Бограч появился в Венгрии, многие называют его очень близким родственником еще одного известного блюда этой страны – паприкаша.

Бограч попал и в нашу страну, конкретней, в Закарпатье. Правильно готовить бограч на открытом воздухе, в казане и очень долго.

Бограч / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

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Но теперь существует множество простых рецептов венгерского супа для домашней кухни. Если есть соответствующая емкость – отлично.

Рецепт от украинского шефа и фудблогера sergeypokanevich.

Бограч – простой рецепт венгерского супа

Ингредиенты:

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Говядина – 500 г

Свиные ребра – 1 кг

Сало копченое венгерское – 100 г

Соль – 2 щеп. + 2 щеп.

Перец черный молотый – щепотка

Картофель – 1 кг

Болгарский перец – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Перец стручковый острый или сухой – по вкусу

Вода – 2 л

Чеснок – 1/2 головки

Помидоры – 2 шт.

Свежая зелень – 1 пучок

Вино красное сухое – 120 мл

Как приготовить: