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Бограч у домашніх умовах – як легко приготувати угорський суп

Ірина Маслова
12 січня, 17:15
Справжній бограч – це два види м'яса та копченості. У цьому рецепті – яловичина, свинячі ребра та копчене сало. Коли бограч буде майже готовим, потрібно додати червоне сухе вино

Бограч з'явився в Угорщині, багато хто називає його дуже близьким родичем ще однієї відомої страви цієї країни – паприкаша.

Бограч потрапив і до нашої країни, конкретніше, до Закарпаття. Правильно готувати бограч просто неба, в казані та дуже довго.

Бограч / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

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Але тепер існує безліч простих рецептів угорського супу для домашньої кухні. Якщо є відповідна ємність – чудово.

Рецепт від українського шефа та фудблогера sergeypokanevich.

Бограч – простий рецепт угорського супу

Інгредієнти:

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  • Яловичина – 500 г
  • Свинячі ребра – 1 кг
  • Сало копчене угорське – 100 г
  • Сіль – 2 щіпки + 2 щіпки
  • Перець чорний мелений – щіпка
  • Картопля – 1 кг
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
  • Перець стручковий гострий або сухий – за смаком
  • Вода – 2 л
  • Часник – 1/2 головки
  • Помідори – 2 шт.
  • Свіжа зелень – 1 пучок
  • Вино червоне сухе – 120 мл

Як приготувати:

  1. Нарізати сало кубиком. Яловичину нарізати крупно, 3х3 сантиметри. Ребра розрізати.
  2. Обсмажити копчене сало і на ньому обсмажити решту м'яса. Посолити, поперчити. Тушкувати на повільному вогні під кришкою 1,5 години.
  3. Підготувати овочі, нарізати крупно.
  4. До м'яса додати овочі. Посолити та додати червоний перець. Заправити і залити водою не повністю. Тушкувати під кришкою на повільному вогні 1 годину.
  5. Часник та помідор нарізати півкільцями і додати до бограчу за 10 хвилин до готовності.
  6. Додати свіжу зелень та червоне сухе вино і одразу подавати.