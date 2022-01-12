Бограч у домашніх умовах – як легко приготувати угорський суп

Бограч з'явився в Угорщині, багато хто називає його дуже близьким родичем ще однієї відомої страви цієї країни – паприкаша.
Бограч потрапив і до нашої країни, конкретніше, до Закарпаття. Правильно готувати бограч просто неба, в казані та дуже довго.
Бограч / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/
Але тепер існує безліч простих рецептів угорського супу для домашньої кухні. Якщо є відповідна ємність – чудово.
Рецепт від українського шефа та фудблогера sergeypokanevich.
Бограч – простий рецепт угорського супу
Інгредієнти:
- Яловичина – 500 г
- Свинячі ребра – 1 кг
- Сало копчене угорське – 100 г
- Сіль – 2 щіпки + 2 щіпки
- Перець чорний мелений – щіпка
- Картопля – 1 кг
- Болгарський перець – 1 шт.
- Цибуля червона – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
- Перець стручковий гострий або сухий – за смаком
- Вода – 2 л
- Часник – 1/2 головки
- Помідори – 2 шт.
- Свіжа зелень – 1 пучок
- Вино червоне сухе – 120 мл
Як приготувати:
- Нарізати сало кубиком. Яловичину нарізати крупно, 3х3 сантиметри. Ребра розрізати.
- Обсмажити копчене сало і на ньому обсмажити решту м'яса. Посолити, поперчити. Тушкувати на повільному вогні під кришкою 1,5 години.
- Підготувати овочі, нарізати крупно.
- До м'яса додати овочі. Посолити та додати червоний перець. Заправити і залити водою не повністю. Тушкувати під кришкою на повільному вогні 1 годину.
- Часник та помідор нарізати півкільцями і додати до бограчу за 10 хвилин до готовності.
- Додати свіжу зелень та червоне сухе вино і одразу подавати.