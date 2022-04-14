Боннский суп для похудения – готовится за 15 минут

Бывают супы максимально сытными, которые заменят и первое, и второе, как польский картофельный с сосисками, а бывают – полная противоположность.

Боннский отлично подойдет тем, кто полон сил бороться с возможными лишними килограммами. Он входит в систему одноименной диеты и рекомендован всем, кто хочет похудеть.

Боннский суп для похудения / Фото: instagram.com/strelkova__beauty/

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Есть его можно когда угодно и сколько угодно. Готовится только из свежих овощей. Если не найдете помидоры, можно взять их в собственном соку.

По правилам солить суп нужно уже в тарелке и совсем немного. Готовится на воде, при желании добавьте немного куриного бульона.

Рецепт со страницы vilkinpro.

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Боннский суп

Боннский суп / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты:

капуста белокочанная, морковь – по 100 г;

половина болгарского перца;

лук – 1 шт.;

стебель сельдерея – по вкусу;

помидоры или помидоры в собственном соку – 100 г;

лимонный сок – 30 мл;

куркума, кардамон молотый, соль – по вкусу;

вода – 600 мл;

перец горошком – 5 шт.;

зелень укропа и петрушки – 20 г.

Без мяса готовится и индийский гороховый суп дал, его рецепт читайте здесь.

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Как приготовить: