Боннський суп для схуднення – готується за 15 хвилин

Бувають супи максимально ситними, які замінять і першу страву, і другу, як польський картопляний із сосисками, а бувають – повна протилежність.

Боннський чудово підійде тим, хто сповнений сил боротися з можливими зайвими кілограмами. Він входить до системи однойменної дієти та рекомендований усім, хто хоче схуднути.

Боннський суп для схуднення / Фото: instagram.com/strelkova__beauty/

Реклама

Їсти його можна будь-коли й скільки завгодно. Готується лише зі свіжих овочів. Якщо не знайдете помідори, можна взяти їх у власному соку.

За правилами солити суп потрібно вже в тарілці й зовсім небагато. Готується на воді, за бажанням додайте трохи курячого бульйону.

Рецепт зі сторінки vilkinpro.

Реклама

Бонський суп

Боннський суп / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти:

капуста білокачанна, морква – по 100 г;

половина болгарського перцю;

цибуля – 1 шт.;

стебло селери – за смаком;

помідори або помідори у власному соку – 100 г;

лимонний сік – 30 мл;

куркума, кардамон мелений, сіль – за смаком;

вода – 600 мл;

перець горошком – 5 шт.;

зелень кропу та петрушки – 20 г.

Без м'яса готується й індійський гороховий суп дал, його рецепт читайте тут.

Реклама

Як приготувати: