Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Боннський суп для схуднення – готується за 15 хвилин

Ірина Маслова
14 квітня, 17:26
Картоплі для цього супу не потрібно. Використовуйте свіжі помідори або помідори у власному соку

Бувають супи максимально ситними, які замінять і першу страву, і другу, як польський картопляний із сосисками, а бувають – повна протилежність.

Боннський чудово підійде тим, хто сповнений сил боротися з можливими зайвими кілограмами. Він входить до системи однойменної дієти та рекомендований усім, хто хоче схуднути.

Боннський суп для схуднення / Фото: instagram.com/strelkova__beauty/

Реклама

Їсти його можна будь-коли й скільки завгодно. Готується лише зі свіжих овочів. Якщо не знайдете помідори, можна взяти їх у власному соку.

За правилами солити суп потрібно вже в тарілці й зовсім небагато. Готується на воді, за бажанням додайте трохи курячого бульйону.

Рецепт зі сторінки vilkinpro.

Реклама

Бонський суп

Боннський суп / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна, морква – по 100 г;
  • половина болгарського перцю;
  • цибуля – 1 шт.;
  • стебло селери – за смаком;
  • помідори або помідори у власному соку – 100 г;
  • лимонний сік – 30 мл;
  • куркума, кардамон мелений, сіль – за смаком;
  • вода – 600 мл;
  • перець горошком – 5 шт.;
  • зелень кропу та петрушки – 20 г.

Без м'яса готується й індійський гороховий суп дал, його рецепт читайте тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Овочі очистити, промити і нарізати середніми кубиками. Моркву – тонкими брусочками, перець та селеру – півкільцями, цибулю – дрібно. Капусту нашаткувати. Помідори нарізати середніми часточками.
  2. У киплячу воду спочатку кинути моркву, варити 10 хвилин. Додати селеру та капусту, готувати 5 хвилин.
  3. Посолити, додати перець горошком.
  4. Додати перець та помідори. Варити кілька хвилин.
  5. Додати зелень та лимонний сік.