Наваристий гороховий суп дал – рецепт для тих, хто не їсть м'яса

Класичний гороховий суп, принаймні в межах нашої країни, готують з копченостями, рідше – з курячим м'ясом.
У країнах Скандинавії, а саме в Данії, до горохового супу додають ще й трохи селери.
В Індії ж дуже активно використовують злакові та бобові. Суп дал – це щось середнє між супом та рагу.
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Консистенцію регулюйте в процесі варіння гороху. Це можна зробити за допомогою води, овочевого бульйону або соку від консервованих помідорів.
Рецепт зі сторінки yana_kavaliova. Для ситності страви фудблогерка пропонує додати трохи нарізаної картоплі за 10 хвилин до готовності гороху.
Гороховий суп дал
Інгредієнти:
- колотий горох – 1,5 склянки;
- вода або овочевий бульйон – 3 склянки;
- консервовані томати – 400 г;
- пучок шпинату;
- кінза – за смаком;
- куркума, мелений коріандр – по 1/2 ч. л.;
- мелений кумин – 1 ч. л.;
- червоний перець, сіль – за смаком;
- корінь імбиру – 1,5-2 см;
- часник – 2 зубчики;
- сік лимона – 1-2 ст. л.
У Греції теж є свій особливий вегетаріянський суп, він готується з квасолі та називається фасолада.
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Як приготувати:
- Горох промити після замочування та залити водою або бульйоном. Відварити до м'якості.
- Нарізати томати, шпинат та кінзу. Часник та імбир натерти на дрібній терці.
- Коли горох стане м'яким, додати томати, зелень, часник та імбир. Додати сіль та спеції.
- Готувати на слабкому вогні 3-5 хвилин. Додати сік лимона та перемішати.