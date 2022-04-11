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СЬОГОДНІ Їжа

Наваристий гороховий суп дал – рецепт для тих, хто не їсть м'яса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 квітня, 09:58
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Традиційно цей суп готують із сочевиці. Пропонуємо використати наш звичний горох. Гостроту супу регулюйте червоним перцем і за своїм смаком
Індійський гороховий суп дав
Індійський гороховий суп дав / Фото: www.daringgourmet.com

Класичний гороховий суп, принаймні в межах нашої країни, готують з копченостями, рідше – з курячим м'ясом.

У країнах Скандинавії, а саме в Данії, до горохового супу додають ще й трохи селери.

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В Індії ж дуже активно використовують злакові та бобові. Суп дал – це щось середнє між супом та рагу.

Консистенцію регулюйте в процесі варіння гороху. Це можна зробити за допомогою води, овочевого бульйону або соку від консервованих помідорів.

Рецепт зі сторінки yana_kavaliova. Для ситності страви фудблогерка пропонує додати трохи нарізаної картоплі за 10 хвилин до готовності гороху.

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Гороховий суп дал

Гороховий суп дал
Гороховий суп дал / Фото: allwaysdelicious.com

Інгредієнти:

  • колотий горох – 1,5 склянки;
  • вода або овочевий бульйон – 3 склянки;
  • консервовані томати – 400 г;
  • пучок шпинату;
  • кінза – за смаком;
  • куркума, мелений коріандр – по 1/2 ч. л.;
  • мелений кумин – 1 ч. л.;
  • червоний перець, сіль – за смаком;
  • корінь імбиру – 1,5-2 см;
  • часник – 2 зубчики;
  • сік лимона – 1-2 ст. л.

У Греції теж є свій особливий вегетаріянський суп, він готується з квасолі та називається фасолада.

Як приготувати:

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  1. Горох промити після замочування та залити водою або бульйоном. Відварити до м'якості.
  2. Нарізати томати, шпинат та кінзу. Часник та імбир натерти на дрібній терці.
  3. Коли горох стане м'яким, додати томати, зелень, часник та імбир. Додати сіль та спеції.
  4. Готувати на слабкому вогні 3-5 хвилин. Додати сік лимона та перемішати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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