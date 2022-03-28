Борщ на петухе с галушкой из потрохов – рецепт теплого воспоминания детства

Об этом борще не написано в книгах об украинской кухне, как о бахмачском в сборнике "Блюда и напитки в Украине".
Борщ на петухе – теплые воспоминания из детства. Так его готовили многие наши бабушки. Готовили на бульоне, в котором варился петух.
Борщ на петухе / Фото: zernograd.com
Важно – варить петуха целым. Потом он резался, и каждый выбирал свою любимую часть.
Мы нашли очень интересный борщ, вернее, его подачу. Внутрь петуха нужно поместить большую галушку.
Замешивается она на измельченных потрохах, яйце и муке. Перед подачей нарежьте ее на части и положите в каждую тарелку.
В рецепте от фудблогера zernograd.com в борщ добавляется свекольный квас. Без него можно обойтись, если такого кваса нет.
Конкретного количества овощей не указывается, все в этом процессе происходит по наитию. Подавайте борщ на петухе со сметаной и зеленью.
Борщ на петухе с галушкой из потрохов
Ингредиенты:
- петух;
- капуста;
- свекла;
- морковь;
- фасоль;
- лук;
- картофель;
- томатная паста;
- сало;
- чеснок; лавровый лист, соль, перец.
Для галушки:
- пшеничная мука;
- 1 яйцо;
- потроха;
- немного молока
- чеснок, лук, соль, перец – по вкусу.
Здесь узнаете, как готовят борщ в Литве. Для него нужны сушеные грибы.
Как приготовить:
- Все потроха вымыть, мелко нарезать. Мелко нарезать сало, лук и чеснок. Муку просеять и соединить все вместе. Должно получиться жидковатое тесто.
- Петуха помыть, убрать лишнее с конечностей. Внутрь выложить начинку, прижать или скрепить зубочистками. Варить до готовности мяса. Отложить на тарелку.
- Фасоль отварить, слить воду. Нарезать картофель, лук, капусту и свеклу.
- Обжарить свеклу на растительным масле с салом. Отдельно обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить томатную пасту. Готовить до испарения жидкости.
- В кипящий бульон добавить фасоль и картофель. Варить до готовности картофеля. Добавить капусту, после закипания добавить всю зажарку. Довести до кипения, выключить огонь.
- Из петуха добавить галушку, нарезать и положить в каждую тарелку.