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Борщ на петухе с галушкой из потрохов – рецепт теплого воспоминания детства

Ирина Маслова
28 марта, 09:51
Потроха, все без исключения, нарезаются, потом соединятся с яйцом и мукой – получится галушка, которая варится внутри петуха

Об этом борще не написано в книгах об украинской кухне, как о бахмачском в сборнике "Блюда и напитки в Украине".

Борщ на петухе – теплые воспоминания из детства. Так его готовили многие наши бабушки. Готовили на бульоне, в котором варился петух.

Борщ на петухе / Фото: zernograd.com

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Важно – варить петуха целым. Потом он резался, и каждый выбирал свою любимую часть.

Мы нашли очень интересный борщ, вернее, его подачу. Внутрь петуха нужно поместить большую галушку.

Замешивается она на измельченных потрохах, яйце и муке. Перед подачей нарежьте ее на части и положите в каждую тарелку.

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В рецепте от фудблогера zernograd.com в борщ добавляется свекольный квас. Без него можно обойтись, если такого кваса нет.

Конкретного количества овощей не указывается, все в этом процессе происходит по наитию. Подавайте борщ на петухе со сметаной и зеленью.

Борщ на петухе с галушкой из потрохов

Борщ на петухе с галушкой из потрохов / Фото: zernograd.com

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Ингредиенты:

  • петух;
  • капуста;
  • свекла;
  • морковь;
  • фасоль;
  • лук;
  • картофель;
  • томатная паста;
  • сало;
  • чеснок; лавровый лист, соль, перец.

Для галушки:

  • пшеничная мука;
  • 1 яйцо;
  • потроха;
  • немного молока
  • чеснок, лук, соль, перец – по вкусу.

Здесь узнаете, как готовят борщ в Литве. Для него нужны сушеные грибы.

Как приготовить:

  1. Все потроха вымыть, мелко нарезать. Мелко нарезать сало, лук и чеснок. Муку просеять и соединить все вместе. Должно получиться жидковатое тесто.
  2. Петуха помыть, убрать лишнее с конечностей. Внутрь выложить начинку, прижать или скрепить зубочистками. Варить до готовности мяса. Отложить на тарелку.
  3. Фасоль отварить, слить воду. Нарезать картофель, лук, капусту и свеклу.
  4. Обжарить свеклу на растительным масле с салом. Отдельно обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Добавить томатную пасту. Готовить до испарения жидкости.
  5. В кипящий бульон добавить фасоль и картофель. Варить до готовности картофеля. Добавить капусту, после закипания добавить всю зажарку. Довести до кипения, выключить огонь.
  6. Из петуха добавить галушку, нарезать и положить в каждую тарелку.