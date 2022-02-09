Турецкие бублики с кунжутом – как приготовить любимое лакомство султанов

Сладкая Турция для нас – это прежде всего их сумасшедший, в хорошем смысле, мир лукума, халвы, пахлавы. Но это только поверхность айсберга, есть и горячие сладости на основе манки и орехов.
Бублики с кунжутом – симиты – это лицо уличной еды Турции, пройти мимо них невозможно. А выпекать их начали еще в 14-15 веках.
Турецкие бублики с кунжутом симиты / Фото: instagram.com/bake_tom
Как и несколько столетий тому назад, так и сегодня, правильный симит должен быть цвета золота. Тогда он достигался благодаря выдержанному виноградному сиропу.
А вот кунжут на симиты попал по счастливой случайности. Человек, который контролировал кухню султана Сулеймана Великолепного, однажды увидел у поварихи кунжут. Распробовав его, приказал добавлять в выпечку.
Сулейман вкус симитов высоко оценил и любил их есть с утренним чаем.
Встречаются разные симиты – с добавлением в тесто молока или растительного масла. Это самый простой рецепт, стамбульский, от канала Рецепты International.
Турецкие бублики с кунжутом симиты
Ингредиенты для теста:
- 270 мл воды;
- 450 г муки;
- 18 г свежих или 6 г сухих дрожжей;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара с горкой.
Пропитка:
- 3-4 ч. л. меда;
- 110 мл горячей воды.
Обсыпка:
- 100 г обжаренного кунжута.
Здесь найдете рецепт пышных бубликов всего из трех ингредиентов.
Как приготовить:
- Дрожжи залить горячей водой, добавить сахар, перемешать. Накрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить на 10 минут. До образования "шапочки".
- Муку просеять и добавить соль. Перемешать. Сделать углубление и влить дрожжи с водой. Замесить тесто. До гладкости замешивать на столе.
- В конце замеса, через 5-6 минут, тесто становится однородным. Переложить в миску, накрыть пленкой и полотенцем, оставить на 60 минут.
- Кунжут обжарить до золотистого цвета около 4 минут. Пересыпать на тарелке.
- На присыпанной мукой поверхности разделить тесто на 8 частей.
- Противень застелить пергаментом. Каждую заготовку раскатать в жгут (около 70 см), толщиной чуть больше 2 см.
- Сложить жгут пополам и сплести косичку. Края косички соединить и придать форму бублика.
- Мед растворить в горячей воде и перемешать до однородности. Окунуть бублик в сладкую воду, затем – в кунжут с двух сторон и выложить на противень.
- Выпекать при 190 градусах 20 минут до сухой шпажки.
Как формуются турецкие бублики перед выпеканием – смотрите в видео.