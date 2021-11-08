Пышные бублики из 3 ингредиентов – простейший рецепт

Нужна мука, хороший греческий йогурт, яйцо для смазывания. По желанию украсьте бублики кунжутом. Есть их можно просто так или использовать для сэндвичей

Рецепт бубликов из трех ингредиентов / Фото: www.mashed.com

Бублики есть в каждой стране. Их удобная форма и пышная текстура привлекают потребителя. Мы рассказывали интересную историю американских бейглов и как их приготовить, теперь еще один рецепт из США. Он максимально простой.

Бублики от Мashed.com можно есть просто так, а можно использовать как основу для сэндвичей.

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Бублики из трех ингредиентов

Что понадобится:

600 г муки;

2 стакана греческого йогурта;

1 ст. л. кунжута;

яйцо для смазывания.

Как приготовить: