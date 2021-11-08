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Пышные бублики из 3 ингредиентов – простейший рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 ноября, 12:50
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Нужна мука, хороший греческий йогурт, яйцо для смазывания. По желанию украсьте бублики кунжутом. Есть их можно просто так или использовать для сэндвичей
Рецепт бубликов из трех ингредиентов
Рецепт бубликов из трех ингредиентов / Фото: www.mashed.com

Бублики есть в каждой стране. Их удобная форма и пышная текстура привлекают потребителя. Мы рассказывали интересную историю американских бейглов и как их приготовить, теперь еще один рецепт из США. Он максимально простой.

Бублики от Мashed.com можно есть просто так, а можно использовать как основу для сэндвичей.

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Бублики из трех ингредиентов

Что понадобится:

  • 600 г муки;
  • 2 стакана греческого йогурта;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • яйцо для смазывания.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Соедините муку и йогурт и перемешайте до однородности. Руками вымесите тесто в течение 3-4 минут. Тесто не должно быть слишком липким или сухим.
  3. Разделите на 8 равных частей и отложите в сторону. Раскатайте каждую часть в жгут толщиной до 2 см и сформируйте бублики.
  4. Разложите на противне, выстланном пергаментной бумагой.
  5. Яйцо немного взбейте с небольшим количеством воды, смажьте бублики и посыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте 18 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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