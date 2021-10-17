Творожные маффины, песочные пирожные и галета – рецепты ароматной выпечки с инжиром

Не только домашние конфеты из сухофруктов, но и самая разная выпечка – это все про инжир. Он достаточно сладкий фрукт и нужно учитывать это, когда хочется добавить больше сахара. А в выпечке инжир хорош – это не на что не похожий цвет и презентабельность безусловная.
Песочные пирожные с инжиром и орехами
Ингредиенты:
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- Мука – 330 г
- Сливочное масло – 165 г
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 2 шт.
- Сахар – 130 г
- Разрыхлитель – половина ч. л.
- Цедра половины лимона
- Щепотка соли
- Сахарная пудра для посыпки
Для начинки:
- Инжир (темный) – 4 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Цедра половины лимона
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
- Грецкие орехи – 25 г
Как приготовить:
- Для начинки орехи обжарить на сухой сковороде, удалить шелуху и порубить ножом.
- Инжир очистить от кожицы, смешать с сахаром, крахмалом, цедрой и соком и варить на медленном огне 15 минут. Смешать с орехами и остудить.
- Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Крупно натереть в муку масло и растереть руками в крошку. Добавить яйцо и желтки. Замесить тесто и убрать в холодильник на 30 минут.
- Раскатать в длинную полоску и вдоль теста посередине выложить начинку и закрыть другим краем теста. Убрать в холодильник на 10 минут.
- Нарезать на порции и выпекать при 180 градусах 25 минут. Пирожные украсить сахарной пудрой.
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Маффины со сливочным сыром и инжиром
Для основы:
- Сливочное масло, коричневый сахар – по 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 70 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- Сливочный сыр – 120 г
- Греческий йогурт – 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Ванильный сахар – 20 г
- Инжир – 1 шт.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов. Подготовить шесть формочек для маффинов.
- Смешать масло и сахар. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
- Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
- Для начинки соединить сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
- Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной в каждую формочку, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.
Галета с инжиром
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
- Инжир – 300 г
Для творожной прослойки:
- Творог – 3 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Сахар – 2 ч. л.
Как приготовить:
- В муку добавить нарезанное масло, перемешать до состояния крошки.
- Добавить разрыхлитель, сахар, сметану и щепотку соли. Замесить тесто. Убрать в холодильник на 40 минут.
- Смешать творог, сметану и сахар. Нарезать инжир.
- Из теста раскатать круглый пласт. Переложить на пергамент. Выложить творожную начинку, потом – инжир.
- Выпекать 40 минут при 180 градусах.