Творожные маффины, песочные пирожные и галета – рецепты ароматной выпечки с инжиром

Не имеет, какого сорта инжир, но он должен быть без повреждений. Этот фрукт сладкий, поэтому стоит быть внимательными с количеством сахара, то есть сокращать его по возможности