3 классных рецепта самой разной выпечки с бананами

Это удивительно сочный кекс, пирог, где вместе с бананами есть сливы, и пирог "Банана-мама", который подается холодным. Бананы для этих трех рецептов должны быть максимально спелыми

Рецепты выпечки с бананами / Фото: Коллаж: Сегодня

Бананы в выпечке – это не такой простой ингредиент, как кажется. Например, в Британии есть действительно культовый "Баноффи" с идеальной карамельной начинкой. Эта выпечка достаточно вкусная и ее аромат не спутать ни с чем.

Кекс с бананами и орехами от eremeichikova получается очень сочным, пирог с бананами и сливами по рецепту smolianinaekaterina больше для тех, кто придерживается правильного питания.

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Пирог "Банана-мама" от фудблогера salut.sasha обязательно подается холодным.

Пирог "Банана-мама"

Пирог "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/

Ингредиенты:

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Бананы – 3-4 шт.

Сметана – 250 г

Желтки – 4 шт.

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 2-3 ст. л.

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пакетик ванилина

Белки – 3 шт.

Сахарная пудра – 100 г

Щепотка соли

Как приготовить:

Масло нарезать. Добавить муку и разрыхлитель. Тщательно размять руками до образования однородной крошки. Добавить желтки, сахар, соль, ванилин. Замесить крутое тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто между двумя слоями пленки. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом. Бананы, почистить, порезать дольками и выложить на тесто. Сверху намазать сметаной. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Взбить белки с сахарной пудрой до плотных пиков. Достать пирог и выложить взбитые белки. Готовить еще 3 минуты при 220 градусах.

Пирог с бананами и сливами

Пирог с бананами и сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/

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Ингредиенты:

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Овсянка – 7 ст. л.

Банан – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Йогурт натуральный – 120 г

Разрыхлитель – 5 г

Подсластитель – 1 ст. л.

Сливы – 100 г

Как приготовить:

Банан помять вилкой или блендером, добавить все остальные ингредиенты, кроме слив. Перемешать. Почистить сливы от кожуры, порезать. Тесто перелить в форму для запекания, смазанной сливочным маслом, и разложить кусочки сливы. Выпекать 30-40 минут при 180-200 градусах.





Кекс с бананами

Кекс с бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/

Ингредиенты:

Йогурт или сметана – 50 г

Сливочное масло – 55 г

Бананы – 2 шт.

Мука -125 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 70 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Соль, корица, орехи

Шоколад – по желанию

Как приготовить: