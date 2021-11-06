Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

3 классных рецепта самой разной выпечки с бананами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 ноября, 13:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это удивительно сочный кекс, пирог, где вместе с бананами есть сливы, и пирог "Банана-мама", который подается холодным. Бананы для этих трех рецептов должны быть максимально спелыми
Рецепты выпечки с бананами
Рецепты выпечки с бананами / Фото: Коллаж: Сегодня

Бананы в выпечке – это не такой простой ингредиент, как кажется. Например, в Британии есть действительно культовый "Баноффи" с идеальной карамельной начинкой. Эта выпечка достаточно вкусная и ее аромат не спутать ни с чем.

Кекс с бананами и орехами от eremeichikova получается очень сочным, пирог с бананами и сливами по рецепту smolianinaekaterina больше для тех, кто придерживается правильного питания.

Реклама

Пирог "Банана-мама" от фудблогера salut.sasha обязательно подается холодным.

Пирог "Банана-мама"

Пирог "Банана-мама"
Пирог "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/

Ингредиенты:

Реклама
  • Бананы – 3-4 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Желтки – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Пакетик ванилина
  • Белки – 3 шт.
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Щепотка соли

Как приготовить:

  1. Масло нарезать. Добавить муку и разрыхлитель. Тщательно размять руками до образования однородной крошки.
  2. Добавить желтки, сахар, соль, ванилин. Замесить крутое тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Раскатать тесто между двумя слоями пленки. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
  4. Бананы, почистить, порезать дольками и выложить на тесто.
  5. Сверху намазать сметаной. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
  6. Взбить белки с сахарной пудрой до плотных пиков. Достать пирог и выложить взбитые белки. Готовить еще 3 минуты при 220 градусах.

Читайте также:

Пирог с бананами и сливами

Пирог с бананами и сливами
Пирог с бананами и сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/

Реклама

Ингредиенты:

  • Овсянка – 7 ст. л.
  • Банан – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Йогурт натуральный – 120 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Подсластитель – 1 ст. л.
  • Сливы – 100 г

Как приготовить:

  1. Банан помять вилкой или блендером, добавить все остальные ингредиенты, кроме слив. Перемешать.
  2. Почистить сливы от кожуры, порезать. Тесто перелить в форму для запекания, смазанной сливочным маслом, и разложить кусочки сливы.
  3. Выпекать 30-40 минут при 180-200 градусах.


Читайте также:

Кекс с бананами

Кекс с бананами
Кекс с бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/

Ингредиенты:

  • Йогурт или сметана – 50 г
  • Сливочное масло – 55 г
  • Бананы – 2 шт.
  • Мука -125 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 70 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Соль, корица, орехи
  • Шоколад – по желанию

Как приготовить:

  1. Один банан размять вилкой, добавить сметану, корицу.
  2. Отдельно взбить размягченное масло с сахаром. Добавить яйцо, соль и взбить все вместе.
  3. Смешать обе массы, слегка взбить и добавить муку с разрыхлителем.
  4. Добавить измельченные орехи и шоколад.
  5. Банан разрезать вдоль и выложить сверху, слегка прижать к тесту.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
  7. Украсить орехами и сахарной пудрой.

Читайте также:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять