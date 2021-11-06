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3 класних рецепти різної випічки з бананами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 листопада, 13:01
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Це дуже соковитий кекс, пиріг, де разом з бананами є сливи, і пиріг "Банана-мама", який подається холодним. Банани для цих трьох рецептів мають бути максимально стиглими
Рецепти випічки з бананами
Рецепти випічки з бананами / Фото: Колаж: Сьогодні

Банани у випічці – це не такий простий інгредієнт, як здається. Наприклад, у Британії є справді культовий "Банофі" з ідеальною карамельною начинкою. Ця випічка досить смачна та її аромат не сплутати ні з чим.

Кекс з бананами та горіхами від eremeichikova виходить дуже соковитим, пиріг з бананами та сливами за рецептом smolianinaekaterina більше для тих, хто дотримується правильного харчування.

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Пиріг "Банана-мама" від фудблогерки salut.sasha обов'язково подається холодним.

Пиріг "Банана-мама"

Пиріг "Банана-мама"
Пиріг "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/

Інгредієнти:

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  • Банани – 3-4 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Жовтки – 4 шт.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цукор – 2-3 ст. л.
  • Борошно – 300 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Пакетик ваніліну
  • Білки – 3 шт.
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Дрібка солі

Як приготувати:

  1. Масло нарізати. Додати борошно та розпушувач. Ретельно розім'яти руками до утворення однорідної крихти.
  2. Додати жовтки, цукор, сіль, ванілін. Замісити круте тісто. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Розкачати тісто між двома шарами плівки. Викласти у форму, змащену вершковим маслом.
  4. Банани, почистити, нарізати часточками і викласти на тісто.
  5. Зверху намазати сметаною. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
  6. Збити білки з цукровою пудрою до щільних піків. Дістати пиріг і викласти збиті білки. Готувати ще 3 хвилини за 220 градусів.

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Пиріг з бананами та сливами

Пиріг з бананами та сливами
Пиріг з бананами та сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/

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Інгредієнти:

  • Вівсянка – 7 ст. л.
  • Банан – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Йогурт натуральний – 120 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Підсолоджувач – 1 ст. л.
  • Сливи – 100 г

Як приготувати:

  1. Банан пом'яти виделкою або блендером, додати решту інгредієнтів, крім слив. Перемішати.
  2. Почистити сливи від шкірки, порізати. Тісто перелити у форму для запікання, змащену вершковим маслом, та розкласти шматочки сливи.
  3. Випікати 30-40 хвилин за 180-200 градусів.


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Кекс з бананами

Кекс з бананами
Кекс з бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/

Інгредієнти:

  • Йогурт або сметана – 50 г
  • Вершкове масло – 55 г
  • Банани – 2 шт.
  • Борошно – 125 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 70 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Сіль, кориця, горіхи
  • Шоколад – за бажанням

Як приготувати:

  1. Один банан розім'яти виделкою, додати сметану, корицю.
  2. Окремо збити розм'якшене масло з цукром. Додати яйце, сіль та збити все разом.
  3. Змішати обидві маси, злегка збити і додати борошно з розпушувачем.
  4. Додати подрібнені горіхи та шоколад.
  5. Банан розрізати вздовж і викласти зверху, трохи притиснути до тіста.
  6. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин. Готовність перевірити шпажкою.
  7. Прикрасити горіхами та цукровою пудрою.

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Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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