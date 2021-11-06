3 класних рецепти різної випічки з бананами

Це дуже соковитий кекс, пиріг, де разом з бананами є сливи, і пиріг "Банана-мама", який подається холодним. Банани для цих трьох рецептів мають бути максимально стиглими

Рецепти випічки з бананами / Фото: Колаж: Сьогодні

Банани у випічці – це не такий простий інгредієнт, як здається. Наприклад, у Британії є справді культовий "Банофі" з ідеальною карамельною начинкою. Ця випічка досить смачна та її аромат не сплутати ні з чим.

Кекс з бананами та горіхами від eremeichikova виходить дуже соковитим, пиріг з бананами та сливами за рецептом smolianinaekaterina більше для тих, хто дотримується правильного харчування.

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Пиріг "Банана-мама" від фудблогерки salut.sasha обов'язково подається холодним.

Пиріг "Банана-мама"

Пиріг "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/

Інгредієнти:

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Банани – 3-4 шт.

Сметана – 250 г

Жовтки – 4 шт.

Вершкове масло – 100 г

Цукор – 2-3 ст. л.

Борошно – 300 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Пакетик ваніліну

Білки – 3 шт.

Цукрова пудра – 100 г

Дрібка солі

Як приготувати:

Масло нарізати. Додати борошно та розпушувач. Ретельно розім'яти руками до утворення однорідної крихти. Додати жовтки, цукор, сіль, ванілін. Замісити круте тісто. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Розкачати тісто між двома шарами плівки. Викласти у форму, змащену вершковим маслом. Банани, почистити, нарізати часточками і викласти на тісто. Зверху намазати сметаною. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин. Збити білки з цукровою пудрою до щільних піків. Дістати пиріг і викласти збиті білки. Готувати ще 3 хвилини за 220 градусів.

Пиріг з бананами та сливами

Пиріг з бананами та сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/

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Інгредієнти:

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Вівсянка – 7 ст. л.

Банан – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Йогурт натуральний – 120 г

Розпушувач – 5 г

Підсолоджувач – 1 ст. л.

Сливи – 100 г

Як приготувати:

Банан пом'яти виделкою або блендером, додати решту інгредієнтів, крім слив. Перемішати. Почистити сливи від шкірки, порізати. Тісто перелити у форму для запікання, змащену вершковим маслом, та розкласти шматочки сливи. Випікати 30-40 хвилин за 180-200 градусів.





Кекс з бананами

Кекс з бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/

Інгредієнти:

Йогурт або сметана – 50 г

Вершкове масло – 55 г

Банани – 2 шт.

Борошно – 125 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 70 г

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Сіль, кориця, горіхи

Шоколад – за бажанням

Як приготувати: