Пишні бублики з 3 інгредієнтів – найпростіший рецепт

Потрібне борошно, хороший грецький йогурт, яйце для змащування. За бажанням прикрасьте бублики кунжутом. Їсти їх можна просто так або використовувати для сендвічів

Рецепт бубликів з трьох інгредієнтів / Фото: www.mashed.com

Бублики є в кожній країні. Їхня зручна форма та пишна текстура приваблюють споживача. Ми розповідали цікаву історію американських бейглів та як їх приготувати, тепер ще один рецепт із США. Він дуже простий.

Бублики від Мashed.com можна їсти просто так, а можна використовувати як основу для сендвічів.

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Бублики з трьох інгредієнтів

Що знадобиться:

600 г борошна;

2 склянки грецького йогурту;

1 ст. л. кунжуту;

яйце для змащування.

Як приготувати: