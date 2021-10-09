3 рецепти повітряно-ніжної випічки з натуральним йогуртом

Натуральний або грецький йогурт – чудовий інгредієнт для випічки. Пироги і тарти з ним виходять максимально повітряними з концентрованим вершковим смаком. Доповнюватимуть ці десерти груші з волоськими горіхами і свіжі ягоди, які ви вибираєте на свій смак.
Йогуртовий пиріг з грушею і волоськими горіхами
Інгредієнти:
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- Яйця – 2 шт.
- Йогурт – 200 мл
- Цукор – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Вершкове масло – 120 г
- Борошно – 220 г
- Розпушувач – 2 ч. Л.
- Волоські горіхи – 100 г
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром, додати злегка розтоплене вершкове масло, йогурт, цедру і сік лимона, добре перемішати.
- Всипати просіяне борошно з розпушувачем, змішати з йогуртовою сумішшю.
- Вилити в форму, викласти тонко нарізані груші, скропивши їх соком лимона.
- Зверху посипати волоськими горіхами.
- Випікати за180 градусів 45 хвилин.
Йогуртовий тарт з ягодою
Інгредієнти для основи:
- Борошно – 200 г
- Цукрова пудра – 50 г
- Вершкове масло – 110 г
- Мигдальне борошно – 30 г
- Яйце – 1 шт.
- Ванілін – за смаком
- Дрібка солі
Для начинки:
- Грецький йогурт – 600 г
- Молоко -110 г
- Яйце – 3 шт.
- Мигдальне борошно – 30 г
- Цедра 1 лимона
- Цукор – 50 г
- Ягоди – 300-400 г
Як приготувати:
- Змішати всі сухі інгредієнти, додати нарізане кубиками холодне масло, розтерти в крихту.
- Додати яйце, замісити тісто. Розкачати, зробити бортики і перенести в форму для запікання. Поставити на 1 годину в холодильник.
- Зверху укласти пергаментний папір, покласти вантаж і випікати 10 хвилин за 160 градусів. Прибрати вантаж і папір і запікати ще 10 хвилин.
- Для начинки перебити всі інгредієнти, крім ягід, блендером. Вилити на тісто і випікати 20 хвилин.
- Потім викласти ягоди і запікати ще 10-15 хвилин.
Йогуртовий пиріг з крихтою
Для тіста:
- Жовток – 2 шт.
- Вершкове масло – 80 г
- Цукор – 70 г
- Борошно – 300 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для начинки:
- Білок – 2 шт.
- Борошно – 100 г
- Сік лимона – 1 ч. л.
- Грецький йогурт – 350 г
- Борошно – 50 г
Як приготувати:
- Збити жовтки з цукром до піни. Додати розтоплене вершкове масло.
- Частинами ввести борошно, має вийти крихта. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Для крему збити до густої маси білки з цукром і лимонним соком.
- Частинами додати йогурт і борошно, перемішуючи лопаткою.
- Духовку розігріти до 180 градусів, форму застелити папером і змастити вершковим маслом.
- Велику половину крихти висипати у форму і розподілити, добре притискаючи. Вилити крем.
- Посипати рештою крихти, випікати 30 хвилин.
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