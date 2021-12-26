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Булочки "Дома Паркеров" – тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается

Ирина Маслова
26 декабря, 09:10
"Дом Паркеров" – известный отель в Бостоне, который прославился, в том числе, и этими булочками. Там до сих пор подают их на завтрак. Тесто замешивается на молоке

В то время, когда выпрыгивающие булочки поповеры не имеют четкой формы, в этом, собственно, и их очарование, булочки "Дома Паркеров" похожи на полумесяц.

Такой внешний вид, который немного напоминает сочники, – это традиционные булочки. Их также можно сформировать в форме рулетов.

Булочки "Дома Паркеров" / Фото: cooking.nytimes.com

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Рецепт взят у кулинарного сайта Simplyrecipes.com.

Булочки "Дома Паркеров"

Ингредиенты:

  • 2 ч. л. сухих дрожжей;
  • 3 ст. л. теплой воды;
  • 350 мл молока;
  • по 3 ст. л. сахара сливочного масла, нарезанного кусочками;
  • 2 ч. л. соли
  • 650 г муки;
  • 6 ст. л. сливочного масла, растопленного, для смазывания булочек.

Как приготовить:

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  1. В большой миске растворить дрожжи в теплой воде.
  2. Молоко слегка подогреть и смешать с 3 ст. л. нарезанного масла, сахаром и солью. Нагрейте, пока масло не растает.
  3. Размешайте дрожжевую смесь деревянной ложкой, добавьте молочную смесь, продолжая помешивать, до однородной массы. Добавьте 2 стакана муки и снова перемешайте, пока смесь не станет почти однородной, с небольшими комочками.
  4. Продолжайте вмешивать муку, по 1 стакану за раз, пока смесь не превратится в тесто.
  5. Выложите тесто на посыпанный мукой стол и месите несколько минут, пока тесто не станет однородным, при необходимости добавляя муку, если тесто слишком липкое.
  6. Чистую миску смажьте небольшим количеством растительного масла. Положите тесто и покрутите его, чтобы оно все смазалось маслом.
  7. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на один час.
  8. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  9. Выстелите два противня пергаментной бумагой. Переложите тесто на присыпанный мукой стол. Месите, пока не выйдет весь воздух.
  10. Раскатайте тесто до толщины 2 см. Стаканом или формой для печенья вырежьте круги. Смажьте их топленым маслом. Сложите каждый круг пополам, чтобы получился полумесяц, и слегка прижмите края.
  11. Переложите булочки на противни на расстоянии друг от друга. Смажьте растопленным маслом.
  12. Выпекайте 15-18 минут, пока булочки не станут воздушными и золотистыми.