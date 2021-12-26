Булочки "Дома Паркеров" – тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается

В то время, когда выпрыгивающие булочки поповеры не имеют четкой формы, в этом, собственно, и их очарование, булочки "Дома Паркеров" похожи на полумесяц.
Такой внешний вид, который немного напоминает сочники, – это традиционные булочки. Их также можно сформировать в форме рулетов.
Булочки "Дома Паркеров" / Фото: cooking.nytimes.com
Рецепт взят у кулинарного сайта Simplyrecipes.com.
Булочки "Дома Паркеров"
Ингредиенты:
- 2 ч. л. сухих дрожжей;
- 3 ст. л. теплой воды;
- 350 мл молока;
- по 3 ст. л. сахара сливочного масла, нарезанного кусочками;
- 2 ч. л. соли
- 650 г муки;
- 6 ст. л. сливочного масла, растопленного, для смазывания булочек.
Как приготовить:
- В большой миске растворить дрожжи в теплой воде.
- Молоко слегка подогреть и смешать с 3 ст. л. нарезанного масла, сахаром и солью. Нагрейте, пока масло не растает.
- Размешайте дрожжевую смесь деревянной ложкой, добавьте молочную смесь, продолжая помешивать, до однородной массы. Добавьте 2 стакана муки и снова перемешайте, пока смесь не станет почти однородной, с небольшими комочками.
- Продолжайте вмешивать муку, по 1 стакану за раз, пока смесь не превратится в тесто.
- Выложите тесто на посыпанный мукой стол и месите несколько минут, пока тесто не станет однородным, при необходимости добавляя муку, если тесто слишком липкое.
- Чистую миску смажьте небольшим количеством растительного масла. Положите тесто и покрутите его, чтобы оно все смазалось маслом.
- Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на один час.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Выстелите два противня пергаментной бумагой. Переложите тесто на присыпанный мукой стол. Месите, пока не выйдет весь воздух.
- Раскатайте тесто до толщины 2 см. Стаканом или формой для печенья вырежьте круги. Смажьте их топленым маслом. Сложите каждый круг пополам, чтобы получился полумесяц, и слегка прижмите края.
- Переложите булочки на противни на расстоянии друг от друга. Смажьте растопленным маслом.
- Выпекайте 15-18 минут, пока булочки не станут воздушными и золотистыми.