Булочки "Гранола" – готовьте с вечера, чтобы потом вкусно позавтракать

Булочками эту интересную выпечку называют кулинарные редакторы из Вonappetit.com. Правда, форма у них, согласно инструкции приготовления, больше треугольная.
По вкусу они напоминают батончики мюсли, только вы знаете, что в этих булочках не будет консервантов.
Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com
Если захотите, можно добавить немного семян льна и тыквенных семечек. В составе есть миндаль, замените его грецкими орехами.
Так что если вы предпочитаете десерты, которые можно есть на ночь и не бояться за фигуру, эти булочки нужно приготовить.
Булочки "Гранола"
Ингредиенты:
- 50 г цельнозерновой или рисовой муки + 2 ст. л.;
- 100 г овсянки;
- по половине ч. л. корицы, разрыхлителя;
- ¼ ч. л. пищевой соды;
- щепотка соли;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 50 г муки + 2 ст. л.;
- 2 ст. л. сахара;
- цедра 1 апельсина;
- по 145 г нарезанных фиников, изюма;
- 45 г измельченного миндаля;
- 60 г сушеных ягод (любых)
- семена льна, тыквенные семечки – по вкусу;
- 50 г сливок.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Соедините цельнозерновую муку, овсянку, корицу, разрыхлитель, пищевую соду, соль, масло, муку и сахар в кухонном комбайне до состояния крупной крошки.
- Смешайте цедру апельсина, финики, изюм, семена льна, семена тыквы, миндаль и сушеные ягоды. Перемешайте вручную. Влейте сливки и энергично перемешайте руками. Соедините с мучной смесью и тщательно перемешайте.
- Перенесите тесто на поверхность, слегка посыпанную мукой, и раскатайте толщиной около 3 см. Разрежьте на 6 равных порций. Тесто будет рассыпчатым, помогайте вернуть форму руками.
- Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте 25-30 минут.