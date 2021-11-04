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Булочки за 15 минут – нужна малина и готовое слоеное тесто

Ирина Маслова
4 ноября, 17:30
Малина, которая пойдет в начинку, должна перетереться с сахаром и слегка подогреться на медленном огне. Немного сахарной пудры, какао или лепестков миндаля сделают эти булочки красивее

Всем известно, что слоеная выпечка готовится максимально быстро. Главное – правильно разморозить тесто, чтобы эти булочки получились такими, как надо.

Рецепт от goodfood.gram предусматривает малину. Ее нужно слегка перетереть с сахаром и проварить.

Булочки из слоеного теста с малиной / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Булочки с малиной

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г
  • Малина – 200 г
  • Сахар – 35 г
  • Крахмал кукурузный – 2 ч. л.
  • Миндальные лепестки, сахарная пудра – для украшения

Как приготовить:

  1. Тесто раскатать в пласт. Размороженную малину перетереть с сахаром.
  2. Добавить крахмал и поварить на слабом огне в сотейнике с толстым дном 3-4 минуты до загустения. Остудить.
  3. Пласт теста смазать тонким слоем малинового джема. Раскатать второй пласт такого же размера. Накрыть вторым слоем первый и немного прокатать скалкой, чтобы слои склеились между собой.
  4. Разрезать на длинные полоски, шириной около 2 см. Скрутить каждую полоску в спираль. Сформировать подобие улитки.
  5. Присыпать миндальными лепестками.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 12-18 минут.