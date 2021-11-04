Булочки за 15 минут – нужна малина и готовое слоеное тесто

Всем известно, что слоеная выпечка готовится максимально быстро. Главное – правильно разморозить тесто, чтобы эти булочки получились такими, как надо.
Рецепт от goodfood.gram предусматривает малину. Ее нужно слегка перетереть с сахаром и проварить.
Булочки из слоеного теста с малиной / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Булочки с малиной
Ингредиенты:
- Слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г
- Малина – 200 г
- Сахар – 35 г
- Крахмал кукурузный – 2 ч. л.
- Миндальные лепестки, сахарная пудра – для украшения
Как приготовить:
- Тесто раскатать в пласт. Размороженную малину перетереть с сахаром.
- Добавить крахмал и поварить на слабом огне в сотейнике с толстым дном 3-4 минуты до загустения. Остудить.
- Пласт теста смазать тонким слоем малинового джема. Раскатать второй пласт такого же размера. Накрыть вторым слоем первый и немного прокатать скалкой, чтобы слои склеились между собой.
- Разрезать на длинные полоски, шириной около 2 см. Скрутить каждую полоску в спираль. Сформировать подобие улитки.
- Присыпать миндальными лепестками.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 12-18 минут.