Булочки за 15 минут – нужна малина и готовое слоеное тесто

Всем известно, что слоеная выпечка готовится максимально быстро. Главное – правильно разморозить тесто, чтобы эти булочки получились такими, как надо.

Рецепт от goodfood.gram предусматривает малину. Ее нужно слегка перетереть с сахаром и проварить.

Булочки из слоеного теста с малиной / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Булочки с малиной

Ингредиенты:

Слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г

Малина – 200 г

Сахар – 35 г

Крахмал кукурузный – 2 ч. л.

Миндальные лепестки, сахарная пудра – для украшения

Как приготовить: