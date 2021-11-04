Булочки за 15 хвилин – потрібна малина та готове листкове тісто

Усім відомо, що листкова випічка готується максимально швидко. Головне – правильно розморозити тісто, щоб ці булочки вийшли такими, як треба.

Рецепт від goodfood.gram передбачає малину. Її потрібно трохи перетерти з цукром і проварити.

Булочки з листкового тіста з малиною / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Булочки з малиною

Інгредієнти:

Листкове тісто (бездріжджове) – 500 г

Малина – 200 г

Цукор – 35 г

Крохмаль кукурудзяний – 2 ч. л.

Мигдальні пелюстки, цукрова пудра – для прикраси

Як приготувати: