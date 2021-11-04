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Булочки за 15 хвилин – потрібна малина та готове листкове тісто

Ірина Маслова
4 листопада, 17:30
Малина, яка піде в начинку, має перетертися з цукром і трохи підігрітися на повільному вогні. Трохи цукрової пудри, какао або пелюсток мигдалю зроблять ці булочки красивішими

Усім відомо, що листкова випічка готується максимально швидко. Головне – правильно розморозити тісто, щоб ці булочки вийшли такими, як треба.

Рецепт від goodfood.gram передбачає малину. Її потрібно трохи перетерти з цукром і проварити.

Булочки з листкового тіста з малиною / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Булочки з малиною

Інгредієнти:

  • Листкове тісто (бездріжджове) – 500 г
  • Малина – 200 г
  • Цукор – 35 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 2 ч. л.
  • Мигдальні пелюстки, цукрова пудра – для прикраси

Як приготувати:

  1. Тісто розкочати у пласт. Розморожену малину перетерти з цукром.
  2. Додати крохмаль і поварити на слабкому вогні в сотейнику з товстим дном 3-4 хвилини до загустіння. Остудити.
  3. Пласт тіста змастити тонким шаром малинового джему. Розкачати другий пласт такого ж розміру. Накрити другим шаром перший і трохи розкачати качалкою, щоб шари склеїлися між собою.
  4. Розрізати на довгі смужки завширшки близько 2 см. Скрутити кожну смужку в спіраль. Сформувати подобу равлика.
  5. Присипати мигдальними пелюстками.
  6. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 12-18 хвилин.