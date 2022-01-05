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Быстрые маринованные шампиньоны – будут готовы через 24 часа

Ирина Маслова
5 января, 18:40
Старайтесь, чтобы шампиньоны были небольшими и примерно одинакового размера. Их нужно будет отварить в маринаде, потом погрузить в ароматную заливку

И даже чтобы приготовить такой простой продукт, как шампиньоны, нужно знать некоторые правила.

Например, готовить их сразу после того, как помыли или обтерли салфеткой.

Быстрые маринованные шампиньоны / Фото: Коллекция Рецептов

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Эти шампиньоны будут вариться в маринаде 10 минут, а потом – стоять в ароматной заливке до полной готовности.

На канале Коллекция Рецептов предлагают заменить острый перец несколькими щепотками сухого, если не найдется свежий.

Быстрые маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

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  • 600 г маленьких шампиньонов.

Для маринада:

  • 1 литр воды;
  • 40 г соли;
  • 1/2 ч. л. сухой лимонной кислоты;
  • 2 лавровых листа;
  • 5 горошин душистого перца.

Для заливки:

  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса 6%;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2-3 зуб. чеснока;
  • кусочек острого перца;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • зелень укропа или петрушки.

Как приготовить:

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  1. Для маринада в воду добавить все ингредиенты, довести до кипения. Шампиньоны помыть в холодной воде и всыпать к маринаду.
  2. Довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут.
  3. Для заливки укроп и острый перец нарезать очень мелко. Чеснок измельчить любым способом – натереть или пропустить через пресс. Все сложить в миску, добавить остальные ингредиенты для заливки и перемешать.
  4. Грибы сложить в посуду, в которой они будут мариноваться. Тем временем маринад должен немного остыть.
  5. Добавить заливку к грибами и полить маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Дать остыть и отправить в холодильник на сутки.