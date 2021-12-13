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6 простых, но важных правил для вкусных шампиньонов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 декабря, 11:34
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Шампиньоны быстро впитывают влагу, поэтому лучше обтереть их салфеткой. Золотистая корочка не получится, если обжаривать их в больших объемах. Приправлять грибы нужно исключительно в конце
Как вкусно приготовить шампиньоны
Как вкусно приготовить шампиньоны / Фото: Depositphotos

Шампиньоны – это доступный продукт, их нестыдно приготовить на праздники и подать на день рождения. Хотя важно знать, с чем они максимально вкусно сочетаются ну и учитывать некоторые правила при их приготовлении.

Несмотря на то, что готовить их просто, требования все же есть.

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Например, шеф-повар Евгений Клопотенко советует жарить их в один слой. Только так может получиться хрустящая золотистая корочка.

5 правил для вкусных шампиньонов

Если шампиньоны уже нарезаны, их нужно готовить не медля
Если шампиньоны уже нарезаны, их нужно готовить не медля / Фото: freepik.com

Правило 1. Не нужно мыть, а просто обтереть влажной салфеткой. Шампиньоны быстро впитывают влагу, из-за чего могут получится водянистыми.

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Грязь с них можно убрать с помощью ножа, не забывая очистить ножки.

Правило 2. Готовить сразу, тем более если грибы уже нарезаны. Шампиньоны быстро чернеют и сохнут, от чего могут получится твердыми.

Правило 3. Жарить частями, чтобы получить золотистую корочку. При этом слишком крупные шампиньоны нужно разрезать, мелкие оставить нетронутыми.

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Правило 4. Сначала обжарить их на сухой сковороде, немного выпарить жидкость, а потом добавлять сливочное масло или растительное.

Правило 5. Дополнительные овощи – лук или картофель – лучше обжарить отдельно до полуготовности, а потом соединить с грибами.

Правило 6. Солить и приправлять грибы нужно в конце приготовления. Причина – это уменьшение шампиньонов в объеме. Только в финале процесса можно понять, сколько им нужно соли, перца и специй.

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Ирина Маслова
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