Швидкі мариновані печериці – будуть готові за 24 години

І навіть щоби приготувати такий простий продукт, як печериці, потрібно знати деякі правила.
Наприклад, готувати їх одразу після того, як помили або обтерли серветкою.
Швидкі мариновані печериці / Фото: Коллекция Рецептов
Ці печериці варитимуться у маринаді 10 хвилин, а потім – стоятимуть в ароматній заливці до повної готовності.
На каналі Колекція рецептів пропонують замінити гострий перець декількома дрібками сухого, якщо не знайдеться свіжий.
Швидкі мариновані печериці
Інгредієнти:
- 600 г маленьких печериць.
Для маринаду:
- 1 літр води;
- 40 г солі;
- 1/2 ч. л. сухої лимонної кислоти;
- 2 лаврове листя;
- 5 горошин духмяного перцю.
Для заливки:
- 2 ст. л. олії;
- 2 ст. л. яблучного оцту 6%;
- 1 ст. л. цукру;
- 2-3 зуб. часнику;
- шматочок гострого перцю;
- 1/2 ч. л. паприки;
- зелень кропу або петрушки.
Як приготувати:
- Для маринаду у воду додати всі інгредієнти, довести до кипіння. Печериці помити у холодній воді та всипати до маринаду.
- Довести до кипіння та варити на середньому вогні 10 хвилин.
- Для заливки кріп та гострий перець нарізати дуже дрібно. Часник подрібнити, натерти або пропустити через прес. Усе скласти в миску, додати решту інгредієнтів для заливки і перемішати.
- Гриби скласти у посуд, де вони маринуватимуться. Тим часом маринад має трохи охолонути.
- Додати заливку до грибів і полити маринадом, щоб вони були повністю покриті. Дати охолонути та відправити в холодильник на добу.