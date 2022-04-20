Быстрые пончики на сгущенке – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Найти эту выпечку в магазинах, как, например, запорожские бублики, было невозможно. Понятно, что это абсолютное детище домашних кухонь и старательных хозяек.

Пончики или шарики на сгущенке с удовольствием ел в детстве каждый третий.

Рецепт из детства - как приготовить пончики на сгущенке / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

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Рецепт был популярным, ведь он бюджетный. Таким он является и сейчас – наверняка у вас найдется банка сгущенки.

Тесто получится плотным и будет слегка липнуть к рукам – это все из-за сгущенного молока. Нужен разрыхлитель или четверть чайной ложки соды.

Пончики на сгущенке из детства

Пончики или шарики на сгущенке из детства / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

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Ингредиенты:

300-350 г муки;

190 г сгущенного молока;

2 средних яйца;

1 ч. л. разрыхлителя или щепотка соды;

щепотка соли;

сахарная пудра.

В Польше готовят очень большие пончики и обычно с джемом, как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

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Муку смешать с разрыхлителем и просеять. Сгущенку смешать с яйцами, добавить соль и перемешать венчиком. Частями ввести муку и замесить тесто. Оно должно быть плотным и немного липнуть к рукам. Оставить на несколько минут. Сформировать небольшие шарики. Разогреть растительное масло и обжарить пончики до румяного теста. Выложить на бумажное полотенце, перед подачей украсить сахарной пудрой.

Подробней о пончиках из детства смотрите в ролике автора рецепта.