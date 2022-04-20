Быстрые пончики на сгущенке – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Найти эту выпечку в магазинах, как, например, запорожские бублики, было невозможно. Понятно, что это абсолютное детище домашних кухонь и старательных хозяек.
Пончики или шарики на сгущенке с удовольствием ел в детстве каждый третий.
Рецепт из детства - как приготовить пончики на сгущенке / Фото: instagram.com/gevorkian_meri
Рецепт был популярным, ведь он бюджетный. Таким он является и сейчас – наверняка у вас найдется банка сгущенки.
Тесто получится плотным и будет слегка липнуть к рукам – это все из-за сгущенного молока. Нужен разрыхлитель или четверть чайной ложки соды.
Пончики на сгущенке из детства
Ингредиенты:
- 300-350 г муки;
- 190 г сгущенного молока;
- 2 средних яйца;
- 1 ч. л. разрыхлителя или щепотка соды;
- щепотка соли;
- сахарная пудра.
В Польше готовят очень большие пончики и обычно с джемом, как их сделать – читайте здесь.
Как приготовить:
- Муку смешать с разрыхлителем и просеять.
- Сгущенку смешать с яйцами, добавить соль и перемешать венчиком.
- Частями ввести муку и замесить тесто. Оно должно быть плотным и немного липнуть к рукам. Оставить на несколько минут. Сформировать небольшие шарики.
- Разогреть растительное масло и обжарить пончики до румяного теста. Выложить на бумажное полотенце, перед подачей украсить сахарной пудрой.
Подробней о пончиках из детства смотрите в ролике автора рецепта.