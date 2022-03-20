Польские пончики-великаны – как приготовить и рецепт

Варенье здесь, скорее, не подойдет. Нужен густой джем. Сахарная пудра вмешивается в тесто, ею можно украсить готовые пончики

Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Продолжаем знакомиться с выпечкой Польши. О польских оладьях с большим количеством яблок мы знаем, теперь эти большие сочные пончики.

Интересно, что эти пончики чаще всего можно встретить с джемом из шиповника. Но в нашем случае подойдет любой. И именно джем, чтобы он плотно держался внутри теста.

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Само тесто должно выстояться дважды. Традиционно это пончики жарят достаточно большими.

Рецепт со страницы vinegretteblog.

Польские пончики с джемом

Польские пончики с джемом / Фото: instagram.com/wolfsridgebrewing/

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Ингредиенты:

390 г муки;

4 желтка;

1 яйцо;

200 мл молока;

2 ст. л. сахарной пудры;

1 ст. л. сахара;

пакетик ванильного сахара;

4 ст. л. сливочного масла;

40 г свежих дрожжей;

соль;

джем.

Как сделать итальянские пончики зепполе с заварным кремом – узнаете здесь.

Как приготовить:

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