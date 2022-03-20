Польські пончики-велетні – як приготувати і рецепт

Продовжуємо знайомитися з випічкою Польщі. Про польські оладки з великою кількістю яблук ми знаємо, тепер ці великі соковиті пончики.
Цікаво, що ці пончики найчастіше можна зустріти з джемом із шипшини. Але в нашому випадку підійде будь-який. І саме джем, щоб він міцно тримався всередині тіста.
Саме тісто має вистоятись двічі. Зазвичай це пончики смажать доволі великими.
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Рецепт зі сторінки vinegretteblog.
Польські пончики з джемом
Інгредієнти:
- 390 г борошна;
- 4 жовтки;
- 1 яйце;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. цукрової пудри;
- 1 ст. л. цукру;
- пакетик ванільного цукру;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 40 г свіжих дріжджів;
- сіль;
- джем.
Як зробити італійські пончики зеполє із заварним кремом – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- У теплому молоці розчинити дріжджі, 1 ст. л. борошна та цукор. Залишити у теплому місці на 25-30 хвилин, тісто має добре піднятися.
- Додати жовтки, яйце, цукрову пудру, ванільний цукор, сіль та борошно. Замісити тісто.
- Тепле топлене масло влити в тісто і вимісити до пишного стану. Залишити в теплому місці для підйому.
- Сформувати пончики, щільно затиснути шви, щоб джем не витік. Викладіть на застелене деко швом вниз. Дати відпочити 15 хвилин.
- Смажити в добре розігрітій олії до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.