З яблуками та великою кількістю цукрової пудри – як готують оладки у Польщі

Для польських оладок тісто потрібно замішується на дріжджах. Відповідно, воно має постояти у теплі перед смаженням. Наприкінці оладки треба щедро прикрасити цукровою пудрою

Польські яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

Оладки настільки універсальні, що приготувати їх може кожен. Оладки та рецепти, враховуючи їхню популярність, стають хітом у Instagram.

У Польщі їх також люблять і обов'язково додають до них яблука. Який саме сорт ви оберете – не відіграє ролі. А от щедро прикрасити їх цукровою пудрою треба обов'язково.

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Для оладок від польської фудблогерки sprawdzam_przepis потрібні свіжі дріжджі.

Яблучні оладки – польський рецепт

Інгредієнти:

25 г свіжих дріжджів;

2 ст. л. цукру;

1,5 склянки теплого молока;

2 яйця;

дрібка солі;

2,5 склянки борошна;

2 середніх яблука, очищених та дрібно натертих;

цукрова пудра.

Як приготувати:

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