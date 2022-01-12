Быстрый и бюджетный ужин – как приготовить шампиньоны по-грузински

Если в доме есть шампиньоны, то можно считать, что ужином вы почти обеспечены. Их, максимально сливочные, можно приготовить с макаронами или с грузинским акцентом.
Даже не с акцентом, вполне грузинское блюдо. Наверняка многим приходилось есть такие шампиньоны в специализированных ресторанах.
Шампиньоны по-грузински / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ
Автор рецепта КУХНЯ С АКЦЕНТОМ немного усовершенствовал блюдо, добавив к ним ветчину.
Шампиньоны по-грузински
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 800 г
- Ветчина – 300-350 г
- Сыр сулугуни – 350 г
- Сливочное масло – 30 г
- Перец, соль
Как приготовить:
- Нарезать шампиньоны и обжарить на растительном масле. Как только выпарится жидкость, добавить нарезанную ветчину, слегка обжарить.
- Выложить массу в форму для запекания и сверху насыпать тертый сулугуни.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до зарумянивания сыра.