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Швидка та бюджетна вечеря – як приготувати печериці по-грузинськи

Ірина Маслова
12 січня, 18:20
У цьому рецепті є шинка. Зрозуміло, що можна обійтися без неї. Ці печериці, запечені з тертим сулугуні, і так доволі ситні

Якщо вдома є печериці, можна вважати, що вечерею ви майже забезпечені. Їх, максимально вершкові, можна приготувати з макаронами або з грузинським акцентом.

Навіть не з акцентом, цілком грузинську страву. Напевно багатьом доводилося їсти такі печериці у спеціялізованих ресторанах.

Печериці по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

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Автор рецепта КУХНЯ З АКЦЕНТОМ трохи вдосконалив страву, додавши до них шинку.

Печериці по-грузинськи

Інгредієнти:

  • Печериці – 800 г
  • Шинка – 300-350 г
  • Сир сулугуні – 350 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • Перець, сіль

Як приготувати:

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  1. Нарізати печериці й обсмажити на олії. Щойно випарується рідина, додати нарізану шинку, злегка обсмажити.
  2. Викласти масу у форму для запікання і зверху насипати тертий сулугуні.
  3. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці до зарум'янювання сиру.