Швидка та бюджетна вечеря – як приготувати печериці по-грузинськи

Якщо вдома є печериці, можна вважати, що вечерею ви майже забезпечені. Їх, максимально вершкові, можна приготувати з макаронами або з грузинським акцентом.

Навіть не з акцентом, цілком грузинську страву. Напевно багатьом доводилося їсти такі печериці у спеціялізованих ресторанах.

Печериці по-грузинськи / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

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Автор рецепта КУХНЯ З АКЦЕНТОМ трохи вдосконалив страву, додавши до них шинку.

Печериці по-грузинськи

Інгредієнти:

Печериці – 800 г

Шинка – 300-350 г

Сир сулугуні – 350 г

Вершкове масло – 30 г

Перець, сіль

Як приготувати:

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