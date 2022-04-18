Бюджетная закуска на Пасху – нужно самое дешевое сало и фарш

Если планируете на Пасху не только запеченное мясо, но и разные рулеты, то попробуйте сделать "Длинный мальчик", красивый рулет из Эстонии.

Для этой закуски нужно два килограмма самого недорогого, то есть тонкого без прослойки сала.

Бюджетный рулет из сала с фаршем / Фото: Melissa Live

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Каждый кусок надрезается квадратиками до шкурки и хорошо натирается специями, и внутри надрезов тоже, солью и перцем. Затем плотно утрамбуйте морковь и фарш.

Рецепт с канала Melissa Live.

Бюджетный рулет из сала

Бюджетная закуска из сала / Фото: instagram.com/vpovare/

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Ингредиенты:

сало – 2 кг;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец, специи – по вкусу;

фарш свиной -150 г;

рукав для запекания.

Как сделать домашнюю ветчину из свиных ножек за 8 часов – читайте здесь.

Способ приготовления:

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