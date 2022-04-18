Бюджетная закуска на Пасху – нужно самое дешевое сало и фарш

Если планируете на Пасху не только запеченное мясо, но и разные рулеты, то попробуйте сделать "Длинный мальчик", красивый рулет из Эстонии.
Для этой закуски нужно два килограмма самого недорогого, то есть тонкого без прослойки сала.
Бюджетный рулет из сала с фаршем / Фото: Melissa Live
Каждый кусок надрезается квадратиками до шкурки и хорошо натирается специями, и внутри надрезов тоже, солью и перцем. Затем плотно утрамбуйте морковь и фарш.
Рецепт с канала Melissa Live.
Бюджетный рулет из сала
Бюджетная закуска из сала / Фото: instagram.com/vpovare/
Ингредиенты:
- сало – 2 кг;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- фарш свиной -150 г;
- рукав для запекания.
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Способ приготовления:
- Сало разрезать на два квадрата или прямоугольника. Надрезать до шкурки мелкими квадратиками. Сало хорошо натереть солью, включая прорези, со всех сторон. Теперь втереть остальные приправы и измельченный чеснок.
- Морковь порезать на тонкие полоски. Немного посолить и перемешать.
- Фарш соединить с солью, перцем и специями, перемешать.
- Морковь утрамбовать в надрезы на сале. Распределить фарш сверху морковь, следующий слой – морковь.
- Два куска сложить один на другой салом внутрь. Плотно обмотать нитью и поместить в рукав для запекания и снова плотно обмотать нитью. Отправить в холодильник на ночь.
- Варить начинать в холодной воде на медленном огне, 3 часа. Охладить при комнатной температуре. Положить сало под гнет на 5-7 часов. Снять пленку.