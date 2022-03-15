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Домашняя ветчина из свиных ножек – можно есть через 8 часов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 марта, 11:16
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После того, как будущая ветчина попала в форму, отправьте ее в холодильник. Кроме мяса, нужны чеснок, специи и маринованные огурцы
Домашняя ветчина из свиных ножек
Домашняя ветчина из свиных ножек / Фото: Mütter Rezept

Домашние мясные продукты долгого хранения – это всегда вкусно и удобно. Тушенка все-таки требует некоторого времени и для нее нужны банки.

Для домашней ветчины нужна ночь в холодильнике. И еще шкурки, их тоже используем – это будет оболочкой для ветчины.

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В рецепте от Mütter Rezept есть определенный набор специй и количество чеснока, все это меняйте и дополняйте по своему вкусу.

Домашняя ветчина из свиных ножек

Ингредиенты:

  • 2 свиные ножки (около 1000 г каждая);
  • лавровый лист, перец;
  • 5 зуб. чеснока;
  • 2 ст. л .соли;
  • 2 маринованных огурца;
  • 100 мл бульона.

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Как приготовить:

  1. Ножки помыть, сложить в кастрюлю. Добавить зубчики чеснока (3 шт.), лавровый лист и перец. Залить водой и добавить соль. Варить под крышкой три часа на медленном огне.
  2. Мясо отделить от кости, шкурки оставить, маринованные огурцы нарезать крупно, добавить к мясу. Чеснок пропустить через пресс, тоже добавить к мясу.
  3. Поперчить и влить 100 мл бульона, перемешать.
  4. Форму для ветчины застелить пленкой, выложить шкурки, затем – мясо. Утрамбовать ложкой.
  5. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на ночь.

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Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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