Домашняя ветчина из свиных ножек – можно есть через 8 часов

После того, как будущая ветчина попала в форму, отправьте ее в холодильник. Кроме мяса, нужны чеснок, специи и маринованные огурцы

Домашняя ветчина из свиных ножек / Фото: Mütter Rezept

Домашние мясные продукты долгого хранения – это всегда вкусно и удобно. Тушенка все-таки требует некоторого времени и для нее нужны банки.

Для домашней ветчины нужна ночь в холодильнике. И еще шкурки, их тоже используем – это будет оболочкой для ветчины.

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В рецепте от Mütter Rezept есть определенный набор специй и количество чеснока, все это меняйте и дополняйте по своему вкусу.

Домашняя ветчина из свиных ножек

Ингредиенты:

2 свиные ножки (около 1000 г каждая);

лавровый лист, перец;

5 зуб. чеснока;

2 ст. л .соли;

2 маринованных огурца;

100 мл бульона.

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Как приготовить: