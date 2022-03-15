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Домашня шинка зі свинячих ніжок – можна їсти за 8 годин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 березня, 11:16
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Після того, як майбутня шинка потрапила у форму, відправте її до холодильника. Крім м'яса, потрібні часник, спеції та мариновані огірки
Домашня шинка зі свинячих ніжок
Домашня шинка зі свинячих ніжок / Фото: Mütter Rezept

Домашні м'ясні продукти тривалого зберігання – це завжди смачно та зручно. Тушенина все-таки передбачає певного часу і для неї потрібні банки.

Для домашньої шинки потрібна ніч у холодильнику. І ще шкірки, їх теж використовуємо – це буде оболонкою для шинки.

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У рецепті від Mütter Rezept є певний набір спецій та кількість часнику, все це змінюйте та доповнюйте на свій смак.

Домашня шинка зі свинячих ніжок

Інгредієнти:

  • 2 свинячі ніжки (близько 1000 г кожна);
  • лаврове листя, перець;
  • 5 зуб. часнику;
  • 2 ст. л. солі;
  • 2 мариновані огірки;
  • 100 мл бульйону.

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Як приготувати:

  1. Ніжки помити, скласти в каструлю. Додати зубчики часнику (3 шт.), лаврове листя і перець. Залити водою та додати сіль. Варити під кришкою три години на повільному вогні.
  2. М'ясо відокремити від кістки, шкірки залишити, мариновані огірки нарізати крупно, додати до м'яса. Часник пропустити через прес, також додати до м'яса.
  3. Поперчити та влити 100 мл бульйону, перемішати.
  4. Форму для шинки застелити плівкою, викласти шкірки, потім м'ясо. Утрамбувати ложкою.
  5. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на ніч.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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