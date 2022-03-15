Домашня шинка зі свинячих ніжок – можна їсти за 8 годин

Домашні м'ясні продукти тривалого зберігання – це завжди смачно та зручно. Тушенина все-таки передбачає певного часу і для неї потрібні банки.
Для домашньої шинки потрібна ніч у холодильнику. І ще шкірки, їх теж використовуємо – це буде оболонкою для шинки.
У рецепті від Mütter Rezept є певний набір спецій та кількість часнику, все це змінюйте та доповнюйте на свій смак.
Далі по темі
Домашня шинка зі свинячих ніжок
Інгредієнти:
- 2 свинячі ніжки (близько 1000 г кожна);
- лаврове листя, перець;
- 5 зуб. часнику;
- 2 ст. л. солі;
- 2 мариновані огірки;
- 100 мл бульйону.
Тут дізнаєтесь, як зберігати курку до 12 місяців, коли холодильник тимчасово не працює.
Як приготувати:
- Ніжки помити, скласти в каструлю. Додати зубчики часнику (3 шт.), лаврове листя і перець. Залити водою та додати сіль. Варити під кришкою три години на повільному вогні.
- М'ясо відокремити від кістки, шкірки залишити, мариновані огірки нарізати крупно, додати до м'яса. Часник пропустити через прес, також додати до м'яса.
- Поперчити та влити 100 мл бульйону, перемішати.
- Форму для шинки застелити плівкою, викласти шкірки, потім м'ясо. Утрамбувати ложкою.
- Накрити плівкою та прибрати в холодильник на ніч.