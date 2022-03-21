"Цезарь" с запеченной белокочанной капустой и нутом – оригинальный рецепт классического салата

Это очень неожиданное решения для, пожалуй, одного из самых известных салатов за всю их историю. Мы знаем рецепт классического с анчоусами и более привычного нам с курицей.

Здесь же используется белокочанная капуста и нут. И капусту, и нут можно запекать параллельно, но в разных емкостях.

Салат "Цезарь" с белокочанной капустой и нутом / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

В майонезный соус, которым будет заправляться салат, кулинарные редукторы The New York Timesпредлагают взять каперсы. Если их нет, возьмите немного соленого огурца.

Капусты предлагается взять полкочана, а это значит, что салата получится много.

Салат "Цезарь" с белокочанной капустой и нутом

Ингредиенты:

Реклама

250 г консервированного или вареного нута;

оливковое масло;

6 зуб. чеснока (1 очищенный и 5 неочищенных);

лимон;

соль, перец;

полкочана капусты;

100 мл майонеза;

каперсы;

твердый сыр – для подачи.

Здесь узнаете рецепт низкокалорийного салата "Цезарь".

Как приготовить: