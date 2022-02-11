Салат "Цезарь" – вкусный рецепт с минимумом калорий

Мы знаем, что классический "Цезарь" готовится с анчоусами, более привычный нам с курицей тоже максимально приблизился к классике.
Этот диетический и к тому же сравнительно недорогой. Вместо салата айсберг здесь пекинская капуста. Ее нужно порвать руками.
Для гренок – цельнозерновой хлеб, который обжаривается на сухой сковороде. Специи добавляйте по вкусу.
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Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Салат "Цезарь", диетический рецепт
Ингредиенты на одну порцию:
- куриная грудка запеченная, пекинская капуста – по 50 г;
- черри – 100 г;
- твердый сыр или пармезан – 20 г;
- йогурт натуральный – 30 г;
- хлеб цельнозерновой – 2 ломтика.
Здесь найдете рецепт нового свекольного салата, в его составе есть обжаренные соленые огурцы.
Как приготовить:
- Куриную грудку нарезать на небольшие кубики. Сыр натереть или порезать тонкими пластинами.
- Порвать руками пекинскую капусту. Черри разрезать пополам.
- Хлеб нарезать кубиками и обжарить.
- Соединить все ингредиенты и заправить йогуртом.