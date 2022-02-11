Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Салат "Цезарь" – вкусный рецепт с минимумом калорий

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 18:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Готовится с пекинской капустой, заправляется натуральным йогуртом. Куриную грудка для этого салата нужно запечь
Салат "Цезарь"
Салат "Цезарь" / Фото: Depositphotos

Мы знаем, что классический "Цезарь" готовится с анчоусами, более привычный нам с курицей тоже максимально приблизился к классике.

Этот диетический и к тому же сравнительно недорогой. Вместо салата айсберг здесь пекинская капуста. Ее нужно порвать руками.

Реклама

Для гренок – цельнозерновой хлеб, который обжаривается на сухой сковороде. Специи добавляйте по вкусу.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Салат "Цезарь", диетический рецепт

Салат "Цезарь", диетический рецепт
Салат "Цезарь", диетический рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Ингредиенты на одну порцию:

  • куриная грудка запеченная, пекинская капуста – по 50 г;
  • черри – 100 г;
  • твердый сыр или пармезан – 20 г;
  • йогурт натуральный – 30 г;
  • хлеб цельнозерновой – 2 ломтика.

Здесь найдете рецепт нового свекольного салата, в его составе есть обжаренные соленые огурцы.

Как приготовить:

Реклама
  1. Куриную грудку нарезать на небольшие кубики. Сыр натереть или порезать тонкими пластинами.
  2. Порвать руками пекинскую капусту. Черри разрезать пополам.
  3. Хлеб нарезать кубиками и обжарить.
  4. Соединить все ингредиенты и заправить йогуртом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять