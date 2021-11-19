Чай с фейхоа – как приготовить самый бодрящий и согревающий сезонный напиток

Для каждого фейхоа свои. В том смысле, что каждый ощущает в них свой личный вкус: киви, клубника и даже цитрусовые оттенки.
В любом случае это максимально полезные ягоды, которые рекомендованы всем, кто хочет поддержать работу сердца.
Чай с фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_
Так что этот чай нужно пить дома, брать с собой на работу или прогулку. Кстати, фейхоа, кроме прочего, отлично справляются с ролью начинки в песочном пироге.
Фудблогер foodmarina вместо обычного чая рекомендует использовать нейтральный травяной.
Чай с фейхоа
Ингредиенты на 1 литр:
- 1 литр кипятка;
- 2 ч. л. чая;
- 2 шт. фейхоа.
Как приготовить:
- В чайник насыпать чай, нарезать фейхоа кружками и залить кипятком.
- Дать настояться 10 минут.