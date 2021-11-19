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Чай с фейхоа – как приготовить самый бодрящий и согревающий сезонный напиток

Ирина Маслова
19 ноября, 14:12
Желательно, чтобы чай, к которому добавятся фейхоа, был с неярко выраженными вкусовыми оттенками. Настаивать напиток с этими ягодами стоит не больше 10 минут

Для каждого фейхоа свои. В том смысле, что каждый ощущает в них свой личный вкус: киви, клубника и даже цитрусовые оттенки.

В любом случае это максимально полезные ягоды, которые рекомендованы всем, кто хочет поддержать работу сердца.

Чай с фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_

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Так что этот чай нужно пить дома, брать с собой на работу или прогулку. Кстати, фейхоа, кроме прочего, отлично справляются с ролью начинки в песочном пироге.

Фудблогер foodmarina вместо обычного чая рекомендует использовать нейтральный травяной.

Чай с фейхоа

Ингредиенты на 1 литр:

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  • 1 литр кипятка;
  • 2 ч. л. чая;
  • 2 шт. фейхоа.

Как приготовить:

  1. В чайник насыпать чай, нарезать фейхоа кружками и залить кипятком.
  2. Дать настояться 10 минут.