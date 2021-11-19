Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Чай з фейхоа – як приготувати сезонний напій, що бадьорить і зігріває

Ірина Маслова
19 листопада, 14:12
Бажано, щоб чай, до якого додадуться фейхоа, був з неяскраво вираженими смаковими відтінками. Настоювати напій з цими ягодами треба не більше 10 хвилин

Для кожного фейхоа свої. У тому сенсі, що кожен відчуває у них свій особистий смак: ківі, полуниця та навіть цитрусові відтінки.

У будь-якому разі це максимально корисні ягоди, які рекомендовані всім, хто хоче підтримати роботу серця.

Чай з фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_

Реклама

Тож цей чай потрібно пити вдома, брати із собою на роботу чи прогулянку. До речі, фейхоа, крім іншого, добре справляються з роллю начинки в пісочному пирозі.

Фудблогерка foodmarina замість звичайного чаю рекомендує використовувати нейтральний трав'яний.

Чай з фейхоа

Інгредієнти на 1 літр:

Реклама
  • 1 літр окропу;
  • 2 ч. л. чаю;
  • 2 шт. фейхоа.

Як приготувати:

  1. У чайник насипати чай, нарізати фейхоа кружальцями і залити окропом.
  2. Дати настоятись 10 хвилин.