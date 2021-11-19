Чай з фейхоа – як приготувати сезонний напій, що бадьорить і зігріває

Для кожного фейхоа свої. У тому сенсі, що кожен відчуває у них свій особистий смак: ківі, полуниця та навіть цитрусові відтінки.

У будь-якому разі це максимально корисні ягоди, які рекомендовані всім, хто хоче підтримати роботу серця.

Чай з фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_

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Тож цей чай потрібно пити вдома, брати із собою на роботу чи прогулянку. До речі, фейхоа, крім іншого, добре справляються з роллю начинки в пісочному пирозі.

Фудблогерка foodmarina замість звичайного чаю рекомендує використовувати нейтральний трав'яний.

Чай з фейхоа

Інгредієнти на 1 літр:

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1 літр окропу;

2 ч. л. чаю;

2 шт. фейхоа.

Як приготувати: