Чай з фейхоа – як приготувати сезонний напій, що бадьорить і зігріває

Для кожного фейхоа свої. У тому сенсі, що кожен відчуває у них свій особистий смак: ківі, полуниця та навіть цитрусові відтінки.
У будь-якому разі це максимально корисні ягоди, які рекомендовані всім, хто хоче підтримати роботу серця.
Чай з фейхоа / Фото: instagram.com/_foodmarina_
Тож цей чай потрібно пити вдома, брати із собою на роботу чи прогулянку. До речі, фейхоа, крім іншого, добре справляються з роллю начинки в пісочному пирозі.
Фудблогерка foodmarina замість звичайного чаю рекомендує використовувати нейтральний трав'яний.
Чай з фейхоа
Інгредієнти на 1 літр:
- 1 літр окропу;
- 2 ч. л. чаю;
- 2 шт. фейхоа.
Як приготувати:
- У чайник насипати чай, нарізати фейхоа кружальцями і залити окропом.
- Дати настоятись 10 хвилин.