Чебуреки без теста, вместо него – листья капусты: рецепт вкусного и диетического блюда

Еще одно быстрое и оригинальное решения для вкусных чебуреков. Как их приготовить без замеса теста с помощью лаваша – мы рассказывали.

Здесь вместо теста листья капусты, они предварительно отвариваются и слегка отбиваются.

Диетические чебуреки / Фото: instagram.com/kushaj.i.hudej/

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Такие чебуреки вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

Детали формовки перед жаркой смотрите в видео ниже.

Диетические чебуреки

Диетические чебуреки / Фото: Рецепты от мамули

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Ингредиенты:

фарш – 500 г;

капуста – 1 шт.;

соль, смесь перцев, сушеный чеснок – по 1 ч. л.;

молотый перец – 0,5 ч. л.;

молотый мускатный орех – щепотка;

лук – 1 шт.;

мука – 100 г;

крахмал – 1 ст. л.;

яйца – 3 шт.;

сухари панировочные – 3-4 ст. л.

В Австрии тоже есть блюдо, которое очень напоминает чебуреки, и это крапфен с начинкой из картофеля и сыра.

Как приготовить:

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Фарш соединить со всеми специями. Луковицу измельчить в блендере до состояния кашицы, соединить с фаршем и перемешать. У капусты вырезать кочерыжку, варить после закипания 5-7 минут. Снять верхние листья, дать остыть. Яйца разбить в емкости и взбить с солью. В другой емкости соединить муку и крахмал. В третью емкость высыпать сухари. У листьев капусты срезать уплотнение, оно посередине, и слегка отбить листья молотком. На одну половины выложить чуть больше столовой ложки фарша. Слегка подогнуть края, сформировать чебурек и обрезать неровности. Обвалять в муке, затем – в яйце и в панировочных сухарях. Обжаривать до золотистой корочки с двух сторон.

Как правильно сформировать чебуреки перед жаркой – смотрите в видео.