Как в Австрии называют чебуреки и с чем их там готовят

Если покопаться, то в Австрии много еды, которая очень похожа на нашу или наоборот. Мы рассказывали о нудельнах в миндальной крошке, это практически ленивые вареники.
В долине Циллерталь, земля Тироль, есть одноименные крапфен. Похожи или на большие чебуреки, или на жаренные вареники. Традиционно подаются с овощным салатом и стаканом молока.
На сайте Іchkoche.at предлагают взять два вида муки – ржаную и пшеничную. Так правильно. Если первой нет, то пшеничная тоже подойдет.
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Циллертальские крапфены, австрийские чебуреки
Ингредиенты для теста:
- по 200 г ржаной муки, пшеничной муки;
- около 200 мл воды;
- щепотка соли;
- 1 яйцо.
Для начинки:
- 250 г картофеля;
- 100 г твердого сыра;
- 100 г творога;
- 1 луковица (маленькая);
- соль, перец;
- 1 зуб. чеснока, мелко нарезанный.
Как приготовить:
- Картофель отварить в кожуре.
- Для теста смешать муку, воду, яйцо, щепотку соли в тесто средней плотности. Оставить на 30 минут в теплом месте.
- Картофель размять, смешать с тертым сыром и творогом. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Посолить, поперчить. Раскатать тесто как можно тоньше на круглые лепешки.
- На каждую выложить по 1 столовой ложке начинки, сформировать крапфен.
- Жарить с двух сторон на хорошо разогретом растительном масле. Подавать с овощным салатом и молоком.
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